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iPhone Duo కొనాలనుకుంటున్నారా? ఫీగా ఫ్లైట్‌లో దుబాయ్‌కి వెళ్లి కొనండి!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 11, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:51 PM IST

iPhone Duo Price: ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే.. iPhone Duo బేస్ వేరియంట్ ధర భారత్‌లో చాలా ఎక్కువ.. దీంతో సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు ఈ ఫోన్‌ వైరల్‌గా మారింది. చాలా మంది దీనిని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే దుబాయ్‌ వెళ్లి.. కొనుగోలు చేస్తే, చీప్‌ ధరకే పొందడమే కాకుండా ట్రిప్‌కి వెళ్లిన్నట్లు ఉంటుందని ట్రోల్స్‌ వస్తున్నాయి. 
 

iPhone Duo Price News: యాపిల్ లవర్స్‌ ఎప్పటినుంచో ఎంతగానె ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మొట్టమొదటి ఫోల్డబుల్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ iPhone Duo ప్రపంచ మార్కెట్‌లో విడుదలైంది. దీనిని కంపెన అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో పాటు ప్రీమియం డిజైన్‌తో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. అలాగే ధర పరంగా కూడా ఇప్పుడు ఈ మొబైల్‌పై సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. అమెరికా, దుబాయ్ వంటి దేశాలతో పోలిస్తే.. భారత్‌లో దీని ధర ఏకంగా రూ.1.4 లక్షల వరకు ఎక్కువగా ఉండటమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమైంది.
 

iPhone Duo Top Variant Price1/5

బేస్ వేరియంట్

భారతదేశంలో iPhone Duo బేస్ వేరియంట్ ప్రారంభ ధర దాదాపు రూ.2,99,900 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక టాప్ వేరియంట్ ధర దాదాపు రూ.4,49,900తో అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. అమెరికాలో ఈ ఫోన్ ప్రారంభ ధర సుమారు రూ.1.92 లక్షలకే లభిస్తోంది. అలాగే, దుబాయ్, సింగపూర్‌లలో కూడా చాలా తక్కువకే అందుబాటులో ఉన్నాయి.  

iPhone Duo Price Comparison2/5

మీమ్స్‌

దీంతో నెటిజన్లు రకరకాల మీమ్స్‌తో స్పందిస్తున్నారు. భారత్ నుంచి దుబాయ్‌కి విమానంలో వెళ్లి.. సరదాగా తిరిగివచ్చి ఈ ఫోన్ కొనుగోలు చేసినా డబ్బులు మిగులుతాయి.. అంటూ జోకులు పేలుస్తున్నారు. అంతేకాకుండా చాలా మంది ఇంత ధరలకు కారణం ఎవరు? యాపిల్‌ కంపెనీనా లేదా ప్రభుత్వమా.. అని నెటిజన్స్‌ ట్రోల్‌ చేస్తున్నారు.   

iPhone Duo Price USA3/5

ఫోల్డబుల్ డివైజ్‌

మార్కెట్ నిపుణుల విశ్లేషణ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ప్రారంభంలో ఈ ఫోల్డబుల్ డివైజ్‌లను మేక్ ఇన్ ఇండియా కింద ఇక్కడ తయారు చేయకుండా నేరుగా విదేశాల నుంచే దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. దీనిపై పడే 17 శాతం వరకు కస్టమ్స్ డ్యూటీ భారం పడుతుంది. కాబట్టి దీని కారణంగా రేటు ఇంత అధికంగా ఉండడాని కారణమవుతుంది..  

iPhone Duo News4/5

18 శాతం

అలాగే 18 శాతం వరకు జీఎస్టీ (GST)తో పాటు డాలర్, రూపాయి మారకం హెచ్చుతగ్గుల వల్ల మొత్తంగా ఫోన్ ధరపై 40 శాతానికి పైగా భారం పడుతోందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. యాపిల్ కొత్త ఫోల్డబుల్ ఫోన్‌తో పాటు తన ప్రీమియం లైనప్‌తో పాటు పాత మోడల్స్ ధరలను కూడా గణనీయంగా పెంచింది.   

iPhone Duo India Price5/5

ఐఫోన్ల యూనిట్

దీంతో దేశంలో ఐఫోన్ల యూనిట్ అమ్మకాలపై భారీగా ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ధరల వ్యత్యాసం అధికంగా ఉండటంతో వీటిని కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు విదేశాల్లో లేదా గ్రే మార్కెట్‌ వైపు మొగ్గుచూపే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నాయి.

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