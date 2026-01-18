iPhone Discount Today: ఐఫోన్ పై ఏకంగా 13000 డిస్కౌంట్.. కేవలం ఈరోజు మాత్రమే..!.

iPhone Sale Today: అమెజాన్లో గ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ భారత్లో ప్రారంభమైంది. ఈ సేల్ ఒక వారం కంటే ఎక్కువ రోజులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ఈ సేల్లో ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్లపై భారీ తగ్గింపులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కొత్తగా విడుదలైన ఫోన్లపైనే మంచి ఆఫర్లు రావడం వినియోగదారులకు పెద్ద లాభంగా మారింది. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఐఫోన్ పై ఏకంగా 13000 తగ్గాలని ఉంది..
అమెజాన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ మొదలైపోగా…రోజుకు ఒక ఆఫర్ పెడుతూ.. వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది అమెజాన్. ఈ క్రమంలో ఈరోజు ఐఫోన్ పై వచ్చిన ఆఫర్.. ఐఫోన్ 17 ప్రో కొనాలి అనుకున్న వాళ్ళకి సంతోషాన్ని తీసుకొస్తుంది.
ఐఫోన్ ఆఫర్ విషయానికి వస్తే..Apple యొక్క ఐఫోన్ 17 ప్రో అసలు ధర రూ.1,34,900. కానీ ప్రైమ్ సభ్యులకు రూ.6,500 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. దీనితో పాటు అమెజాన్ పే ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఉపయోగిస్తే అదనంగా మరో 6000 క్యాష్బ్యాక్ కూడా వస్తుంది. దీంతో ఈ ఫోన్ కేవలం 1,21,000కే వస్తుంది
మొత్తం కలిపి చూస్తే దాదాపు రూ.12,900 వరకు తగ్గింపుతో ఈ ఫోన్ కొనుగోలు చేయవచ్చు. అలాగే ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ ధర రూ.1,49,900గా ఉంది. ఈ ఫోన్పైనా కూపన్ డిస్కౌంట్.. బ్యాంక్ ఆఫర్ కలిపి రూ.10,000కు పైగా లాభం పొందవచ్చు.
దీంతో ఈ ఫోన్ ధర రూ.1,40,000 లోపే వస్తుంది. బడ్జెట్లో ఐఫోన్ కావాలనుకునే వారికి ఐఫోన్ 15 కూడా మంచి ఎంపికగా ఉంది. కొన్ని రంగుల్లో ఇది రూ.51,999కే లభిస్తోంది.
ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ అభిమానులకు కూడా ఈ సేల్ మంచి అవకాశం. Samsung గెలాక్సీ ఎస్25 అల్ట్రా ప్రస్తుతం రూ.1,22,999కే అందుబాటులో ఉంది. బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్ కలిస్తే ధర ఇంకా తగ్గుతుంది. ఇక ఇతర ఫోన్ల విషయానికి వస్తే, ఐకూ నియో 10.. వన్ప్లస్ 13ఆర్ వంటి మోడళ్లూ తక్కువ ధరలకు లభిస్తున్నాయి. మొత్తంగా చూస్తే, ఈ అమెజాన్ గ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ కొత్త ఫోన్ కొనాలనుకునే వారికి సరైన సమయంగా చెప్పుకోవచ్చు.