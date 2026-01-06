English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  IPL 2026: అప్పుడు విధ్వంసకర బ్యాటర్‌ను విడుదల చేసి.. ఇప్పుడు నెత్తికొట్టుకుంటున్న కావ్య పాప..!

IPL 2026: అప్పుడు విధ్వంసకర బ్యాటర్‌ను విడుదల చేసి.. ఇప్పుడు నెత్తికొట్టుకుంటున్న కావ్య పాప..!

Abhinav Manohar: ఐపీఎల్ 2026 కోసం సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఓనర్ కావ్య మారన్.. ఓ అద్భుతమైన ఆటగాడిని చేజేతులారా రిలీజ్ చేసింది. అతనే అభినవ్ మనోహర్. ఐపీఎల్ 2025 మెగా ఆక్షన్‌లో రూ.3.20 కోట్లకు కొనుగోలు చేసిన అభినవ్.. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో అద్భుతమైన తన ఆట తీరుతో రాణిస్తున్నాడు. 
 
ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో అమ్ముడుపోని అభినవ్ మనోహర్.. విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో దూసుకెళ్తుతున్నాడు. ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్ ల్లో 176 పరుగులు చేసి తాను మంచి ఫామ్‌లో ఉన్నానని ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీలకు తెలిపాడు. డొమెస్టిక్ క్రికెట్‌లో అదరగొడుతుండటంతో ఈ కర్ణాటక బ్యాటర్‌ను రిలీజ్ చేయకుండా ఉండాల్సిందని.. SRH ఫ్యాన్స్ భాస్తున్నారు.   

ఇక ఇప్పటి వరకు ఈ టోర్నీలో 90 బాల్స్ ఆడి 176 రన్స్ చేసిన అభినవ్.. ఓవరాల్‌గా 9 సిక్సర్లు, 17 ఫోర్లు బాదాడు. తన అద్భుతమైన బ్యాటింగ్‌తో విమర్శకులకు దిమ్మతిరిగే ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. అంతేకాకుండా ఈ టోర్నీలో నాలుగు ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడిన మనోహర్.. ఒక్క మ్యాచ్ లో కూడా ఔట్ కాలేదు.       

ఐపీఎల్ 2025 మెగా ఆక్షన్‌లో మిడిల్ ఆర్డర్‌ను పటిష్టం చేసుకోవడానికి మనోహర్‌ను SRH రూ.3.20 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. అయితే స్క్వాడ్‌లో ఉన్నప్పటికీ మనోహర్‌కు మాత్రం ప్లేయింగ్ 11లో ఆడే ఛాన్స్ రాలేదు. ఒకటి, రెండు మ్యాచుల్లో అవకాశం వచ్చినా పర్వాలేదనిపించాడు. కానీ 2026 ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి ముందు కావ్య పాప.. మనోహర్‌ను రిలీజ్ చేసింది.  

విజయ్ హజారీ ట్రోఫీలో కర్ణాటక తరపున అభినవ్ మనోహర్ లోయర్ ఆర్డర్‌లో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. 5 మ్యాచ్‌ల్లో 4 ఇన్నింగ్స్‌లలో 90 బంతులు ఎదుర్కొని 176 పరుగులు చేశాడు. మనోహర్ విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో తొలి మ్యాచ్ లో అజేయంగా  జార్ఖండ్‌పై 56 పరుగులు చేశాడు.   

డిసెంబర్ 26న కేరళతో జరిగిన రెండో మ్యాచ్‌లో అతనికి బ్యాటింగ్ చేసే అవకాశం రాలేదు. డిసెంబర్ 29న తమిళనాడుపై జరిగిన మ్యాచ్‌లో 20 పరుగులతో నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. రెండు రోజుల తర్వాత పుదుచ్చేరిపై 21 పరుగులతో అభినవ్ మనోహర్ నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. జనవరి 3న త్రిపురపై జరిగిన మ్యాచ్‌లో 79 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. 

IPL 2026 IPL Abhinav Manohar SRH Kavya Maran Sun Risers Hyderabad vijay hazare trophy Abhinav Manohar Super Performance

