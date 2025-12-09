IPL 2026 Auction: ఐపీఎల్ 2026 వేలంలో బిగ్ ట్విస్ట్.. 1,005 మంది ఆటగాళ్లు అవుట్.. ఎందుకో తెలుసా..?

BCCI Releases Final IPL 2026 Auction List: ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంకు రంగం సిద్దమైంది. అబుదాబిలో డిసెంబర్ 16న మధ్యాహ్నం 2:30 గంటల సమయంలో వేలం జరగనుంది. అయితే ఈ మినీ వేలంలో పాల్గొనే ఆటగాళ్ల లిస్ట్ ను బీసీసీఐ తాజాగా రిలీజ్ చేసింది. ఈసారి మొత్తం 1,355 మంది ఆటగాళ్లు వేలంలో తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోగా.. ఏకంగా 1,005 మంది పేర్లను బీసీసీఐ తొలగించింది. దీంతో ఇప్పుడు 350 మంది ఆటగాళ్లు మాత్రమే మినీ వేలంకు అందుబాటులో ఉన్నారు.
ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో 35 మంది కొత్త ఆటగాళ్లు ఉండగా.. ఆ లిస్టులో 23 మంది భారతీయులు, 12 మంది ఫారెన్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. విదేశీ జాబితాలో దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన సీనియర్ బ్యాటర్ క్వింటన్ డికాక్ పేరు ఉండటం అందరినీ షాక్ కు గురిచేసింది.
ఫ్రాంచైజీల అభ్యర్థన మేరకే డికాక్ సహా ఈ 35 మందికి ఫైనల్ జాబితాలో చోటు దక్కినట్లు తెలుస్తోంది. డికాక్కు వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ల కేటగిరీలో మూడవ లాట్లో స్థానం కల్పించారు.
ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో 350 మంది ప్లేయర్స్ పాల్గొంటారు. డిసెంబర్ 16 మంగళవారం యూఏఈ సమయం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 1 గంటలకు.. మన ఇండియా కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకు అబుదాబిలోని ఎతిహాద్ అరీనాలో వేలం ప్రారంభం కానుంది.
క్వింటన్ డికాక్ ఐపీఎల్ 2026 వేలం కోసం తన బేస్ ధరను సగానికి తగ్గించుకున్నాడు. కాబట్టి డికాక్ కోటి రూపాయల కేటగిరీలో ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. గత సంవత్సరం కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ మెగా వేలంలో అతన్ని రూ.2 కోట్ల బేస్ ధరకు కొనుగోలు చేసింది. గత నెలలో కేకేఆర్ విడుదల చేసిన 9 మంది ఆటగాళ్లలో డికాక్ కూడా ఉన్నాడు.
ఈ 35 మంది కొత్త ఆటగాళ్లలో డికాక్తో పాటు, శ్రీలంక క్రికెటర్లు అయిన త్రివీన్ మాథ్యూ, బినూరా ఫెర్నాండో, కుసాల్ పెరీరా, డ్యూనిత్ వెలాలగే వంటి ప్రముఖ ప్లేయర్ల పేర్లు కూడా చేరాయి. ఈ ఆటగాళ్ల చేరికతో వేలం మరింత ఆసక్తికరంగా మారనుంది.