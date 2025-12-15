IPL 2026: మరికొన్ని గంటల్లో ఐపీఎల్ 2026 వేలం.. లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఫ్రీగా చూడాలో తెలుసా..?

IPL 2026 Mini Auction: క్రికెట్ ప్రేమికులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలం మరికొన్ని గంటల్లో ప్రారంభం కానుంది. డిసెంబర్ 16న అబుదాబి వేదికగా వేలం జరగనుంది. తమకు కావాల్సిన ఆటగాళ్లను కొనుగోలు చేసి, జట్లను పటిష్టం చేసుకునేందుకు.. అన్ని ప్రాంఛైజీలు ఇప్పటికే తమ తమ వ్యూహాలను సిద్ధం చేసుకున్నాయి. భారత కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలకు వేలం ఆరంభం కానుంది.
మొత్తం 10 ఫ్రాంచైజీలలో గరిష్టంగా 77 ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఇందుకోసం 359 మంది ప్లేయర్లు పోటీపడుతున్నారు. వీరిలో 110 మంది అంతర్జాతీయ ప్లేయర్లు ఉన్నారు. 10 ఫ్రాంచైజీలు కలిపి రూ.237.55 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నాయి. ఐపీఎల్ 19వ సీజన్ మార్చి 2026 చివరిలో ప్రారంభం కానుంది.
ఇక ఐపీఎల్ 2026 వేలం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాగే జియో హాట్స్టార్ యాప్, వెబ్సైట్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయవచ్చు
ఇప్పటివరకు కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) వద్ద అత్యధిక పర్స్ వాల్యూ రూ.64.3 కోట్లు ఉంది. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) కూడా భారీ బడ్జెట్ను రూ.43.4 కోట్లు కలిగి ఉంది. ఈ రెండు జట్లకు మంచి ఆటగాళ్లను కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.
వేలంలో ఆస్ట్రేలియన్ ఆల్రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్ అత్యధిక ధర పలికే అవకాశం ఉంది. వెంకటేష్ అయ్యర్, లియామ్ లివింగ్స్టోన్, రవి బిష్ణోయ్ వంటి ప్లేయర్స్ కూడా ఫ్రాంచైజీల దృష్టిలో ఉన్నాయి.
సీనియర్, యువ ప్రతిభావంతులను జట్టులోకి తీసుకోవడంపై కేకేఆర్, సీఎస్కే దృష్టి సారించినట్లు తెలుస్తోంది. దాంతో కేకేఆర్, సీఎస్కే మధ్య పోటీ నెలకొనే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ వేలంలో యువ ఆటగాళ్లకు (ఆకిబ్ నబీ, అశోక్ శర్మ, కార్తీక్ శర్మ, ప్రశాంత్ వీర్) మంచి డిమాండ్ ఉంది.