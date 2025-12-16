Venkatesh Iyer IPL 2026 Auction: అబుదాబి వేదికగా ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలం జరుగుతోంది. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు 7 కోట్లకు.. టీమిండియా స్టార్ ఆటగాడు వెంకటేష్ అయ్యర్ను సొంతం చేసుకుంది. అయితే వెంకటేష్ అయ్యర్ కేవలం ఒక హిట్టర్ మాత్రమే కాదు.. జట్టు అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఏ స్థానంలోనైనా బ్యాటింగ్ చేయగల సత్తా ఉన్న ఆటగాడు. ఒత్తిడిలో రాణించడం అతని ప్రధాన బలం. వచ్చే ఐపీఎల్ సీజన్లో ఆర్సీబీలో దుమ్మురేపుతానడంలో ఎలాంటి సందేహం అక్కర్లేదు.
భారత క్రికెట్లో నిలకడైన ఆల్ రౌండర్ల కొరత ఉన్న సమయంలో వెలుగులోకి వచ్చిన ఆటగాడు వెంకటేష్ అయ్యర్. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) జట్టు ద్వారా ఐపీఎల్లోకి అడుగుపెట్టిన వెంకటేష్.. తన బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ ప్రతిభతో అనతి కాలంలోనే స్టార్ ప్లేయర్గా ఎదిగాడు.
ఐపీఎల్ 2025 వేలంలో కోల్కతా నైట్రైడర్స్ జట్టు వెంకటేష్ అయ్యర్ను రూ.23.75 కోట్లకు సొంతం చేసుకుంది. పేలవ ప్రదర్శన చేయడంతో వేలానికి రిలీజ్ చేసింది.
అయితే ఈ మినీ వేలంలో వెంకటేష్ అయ్యర్ కోసం కేకేఆర్ మొదట గట్టిగానే ట్రై చేసింది. కానీ చివరికి వెంకటేష్ అయ్యర్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు సొంతం అయ్యాడు.
రూ. 2 కోట్ల కనీస ధరతో వెంకటేష్ అయ్యర్ వేలంలోకి చ్చాడు. అతడిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఫ్రాంఛైజీలు పోటీపడ్డాయి. మొదటగా అతడి కోసం లక్నో, ఆర్సీబీ పోటీపడ్డాయి. మధ్యలో లక్నో తప్పుకోగా ఆ తరువాత కేకేఆర్ వచ్చి చేరింది.
చివరి వరకు కోల్కతా నైట్ రైడర్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్లు పోటీపడ్డాయి. చివరకు కేకేఆర్ తప్పుకోగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు.. వెంకటేష్ అయ్యర్ని రూ.7 కోట్లకు దక్కించుకుంది.