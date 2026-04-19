Ayush Mhatre: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు బ్యాడ్ న్యూస్. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో సీఎస్కే జట్టు ఆటగాళ్లను వరుస గాయాలు వెంటాడుతున్నాయి. టోర్నీ ఆరంభం కాక ముందు నుండే స్టార్ ఆటగాళ్లు ఒకరి తర్వాత ఒకరు గాయాల పాలవుతున్నారు. ఇప్పటికే ధోని, నాథన్ ఎల్లిస్, బౌలర్ ఖలీల్ అహ్మద్ గాయాలతో దూరం కాగా.. ఇప్పుడు ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్, యువ సంచలనం ఆయుష్ మాత్రే కూడా ఈ లిస్ట్లో చేరాడు.
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టును వరుస గాయాలు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. టోర్నీ మొదటి నుంచి కూడా స్టార్ ఆటగాళ్లు ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఆసుపత్రి పాలవ్వడం మేనేజ్మెంట్కు పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఇప్పటికే టీమ్ బ్యాక్ బోన్ అయిన ఎంఎస్ ధోని, నాథన్ ఎల్లిస్, బౌలర్ ఖలీల్ అహ్మద్ గాయాలతో దూరం కాగా.. ఇప్పుడు బిగ్ ప్లేయర్ ఆయుష్ మాత్రే కూడా ఈ లిస్టులో చేరడం ఫ్యాన్స్ను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్తో జరిగిన మ్యాచ్లో మైదానంలో ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న సమయంలో ఆయుష్ తీవ్రమైన కండరాల గాయానికి గురయ్యాడు. దీనిపై జట్టు బ్యాటింగ్ కోచ్ మైఖేల్ హస్సీ మాట్లాడుతూ.. ఆయుష్ తొడ కండరాల్లో చీలిక వచ్చినట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించామని తెలిపారు. త్వరలో జరిగే స్కాన్ రిపోర్ట్స్ తర్వాతే అతను ఎన్ని మ్యాచ్లకు దూరమవుతాడో తెలుస్తుందని.. అయితే ప్రస్తుతానికి పరిస్థితి కాస్త సీరియస్గానే ఉందని హస్సీ పేర్కొన్నారు.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ప్రస్తుత సీజన్లో మిశ్రమ ఫలితాలతో కొనసాగుతోంది. రుతురాజ్ గైక్వాడ్ నాయకత్వంలో జట్టు బ్యాటింగ్ పరంగా బాగానే ఉన్నా.. బౌలింగ్ విభాగంలో ఖలీల్ అహ్మద్ లేకపోవడం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
మరోవైపు ఫినిషర్గా ఎంఎస్ ధోని అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల ఆఖరి ఓవర్లలో స్కోరు బోర్డు ఆశించిన వేగంతో కదలడం లేదు. ఆయుష్ మాత్రే తన అటాకింగ్ బ్యాటింగ్తో మిడిల్ ఓవర్లలో జట్టుకు కీలక పరుగులను జోడిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు అతను కూడా దూరం కావడం వల్ల బెంచ్ స్ట్రెంత్పై భారం పడనుంది.
పాయింట్ల పట్టికలో టాప్-4 లో నిలవాలంటే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వచ్చే ప్రతి మ్యాచ్నూ గెలవాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయంలో కీలకమైన నలుగురు ఆటగాళ్లు అందుబాటులో లేకపోవడం ప్రత్యర్థి జట్లకు కలిసొచ్చే అంశం.