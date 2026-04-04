Jio: క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కు బ్యాడ్ న్యూస్.. జియో రూ.195 ప్యాక్ వ్యాలిడిటీ 90 నుంచి 30 రోజులకు తగ్గింపు!

Jio Revised Rs 195 Cricket Pack: ఐపీఎల్ వేళ క్రికెట్ ప్రీయులకు జియో బిగ్ బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్పింది. జియో రూ.195 క్రికెట్ డేటా ప్యాక్ విషయంలో వినియోగదారులకు బిగ్ షాకే ఇచ్చింది. 90 రోజుల పాటు అందుబాటులో ఉండే వ్యాలిడిటీ ప్లాన్లో కేవలం ఇప్పుడు 30 రోజులకు తగ్గించింది. జియో రూ.195 ప్లాన్ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 
 ఐపీఎల్ మెగా టోర్నీ వేళ రిలయన్స్ జియో క్రికెట్ అభిమానులకు బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. జియో రూ.195 క్రికెట్ డేటా ప్యాక్ విషయంలో వినియోగదారులకు భారీ దెబ్బ పడింది. 90 రోజులపాటు అందుబాటులో ఉండే మెగా ప్లాన్‌ ఇక 30 రోజులకు తగ్గించింది.  

అంటే ఏకంగా 60 రోజులు కట్ చేసింది. ఇందులో వచ్చే 15 జీబీ డేటా, జియో హాట్ స్టార్ సబ్‌స్క్రీప్షన్‌ ప్రయోజనాలు మాత్రం యథావిధిగా అందిస్తోంది. వ్యాలిడిటీ తగ్గడం వల్ల తక్కువ ధరకే ఎక్కువ రోజులు వాడాలనుకునే వారికి ఇది కాస్త భారంగా అనిపిస్తుంది.  

గతంలో ఈ రూ.195 క్రికెట్ డేటా ప్యాక్ తో రీచార్జ్ చేసుకుంటే 90 రోజుల పాటు వ్యాలిడిటీ లభించేది. కానీ ప్రస్తుతం దాన్ని 30 రోజులకు కుదించింది. అంటే ఏకంగా 60 రోజుల వ్యాలిడిటీ తగ్గిపోయింది.   

అయితే జియో అందిస్తున్న ఈ క్రికెట్ డేటా ప్యాక్ తో 15 జీబీ హై స్పీడ్‌తో పొందుతారు. డేటా పూర్తయిపోయిన తర్వాత కూడా 64 కేబీపీఎస్‌ వేగంతో ఇంటర్నెట్ లభిస్తుంది. ఇందులో వాయిస్ లేదా ఎలాంటి ఎస్ఎంఎస్ ప్రయోజనాలు లభించవు.   

 జియో అందిస్తున్న ఈ డేటా ప్యాక్‌పై ఓటిటి సబ్‌స్క్రీప్షన్‌ లో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు ఏకంగా 60 రోజులు మాత్రం కట్ చేసింది. దీంతో 90 రోజుల వ్యాలిడిటీతో రోజువారీ ఖర్చు రూ.2 ఉండగా.. ప్రస్తుతం 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో రోజువారీ ఖర్చు రూ.6.50 పెరిగింది.  

 జియో రూ.79 క్రికెట్ డేటా ప్యాక్ కూడా అందిస్తుంది దీని వ్యాలిడిటీ 30 రోజుల పాటు లభిస్తుంది. ఇందులో 3జీబీ హై స్పీడ్ డేటా లభిస్తుంది. 30 రోజుల పాటు జియో హాట్ స్టార్ మొబైల్ సబ్‌స్క్రీప్షన్‌ కూడా లభిస్తుంది.   

జియో రూ.100 క్రికెట్ డేటా ప్యాక్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీని వ్యాలిడిటీ కూడా 30 రోజులు 6జీబీ హై స్పీడ్ డేటా లభిస్తుంది. జియో రూ.149 క్రికెట్ డేటా 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ తో లభిస్తుంది. ఇందులో 10gb హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా 90 రోజుల పాటు జియో హాట్ స్టార్ మొబైల్ సబ్‌స్క్రీప్షన్‌ కూడా పొందుతారు.

