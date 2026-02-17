Abhishek Sharma: వరుసగా డకౌట్ అవుతున్న కాటేరమ్మ కొడుకు.. పునరాలోచనలో కావ్య పాప

Abhishek Sharma: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 (ఐపీఎల్) మార్చి 26న ప్రారంభం కానుంది. ఇక ఆటగాళ్లంతా టీ20 ప్రపంచకప్లో బిజీగా ఉన్నారు. అయితే టీ20 ప్రపంచకప్ ప్రారంభానికి ముందు తన బ్యాటింగ్తో అనేక ప్రపంచ రికార్డులు సృష్టించిన అభిషేక్ శర్మపై చాలా అంచనాలు ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు అతని పేలవమైన ఫామ్ పెద్ద ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ప్రస్తుతం వరుసగా డకౌట్ అవుతున్న అభిషేక్ శర్మ ఆటపై.. SRH ఫ్యాన్స్ కూడా సందిగ్ధంలో మునిగిపోయారు.
2026 టీ20 ప్రపంచకప్లో టీమిండియా మంచి ఆరంభం ఇచ్చినప్పటికీ.. ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ పేలవమైన ఫామ్ పెద్ద ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ప్రపంచకప్కు ముందు తన విధ్వంసక బ్యాటింగ్తో అదరగొట్టిన అభిషేక్ ప్రస్తుతం వరుసగా డకౌట్ అవుతున్నాడు.
ఇంకో నెలలో ఐపీఎల్ 2026 స్టార్ట్ కాబోతుంది. సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ టీమ్ అభిషేక్ శర్మని రూ. 14 కోట్లు పెట్టి రీటైన్ చేసుకుంది. టీ20 ప్రపంచకప్లో అందరి దృష్టి అభిషేక్ శర్మ పైనే ఉంది. కానీ ఇప్పటికీ ఈ ప్లేయర్ తన పరుగుల ఖాతాని కూడా ఓపెన్ చేయలేదు.
అంతేకాకుండా ఒక క్యాలెండర్ సంవత్సరంలో టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లలో అత్యధిక సార్లు డకౌట్ అయిన భారత బ్యాట్స్మెన్లలో అభిషేక్ ఇప్పుడు రెండవ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. ఈ సంవత్సరం అతను ఈ విధంగా నాలుగు సార్లు అవుట్ అయ్యాడు. అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల్లో అంటే ఏమో కానీ ప్రతిష్టాత్మక ఐసీసీ టోర్నీల్లో కూడా.. అభిషేక్ శర్మ సత్తా చాటకుంటే కెరీర్ ప్రమాదంలో పడ్డట్టే.
టీ20 ప్రపంచకప్లో అద్భుత అవకాశం లభిస్తుంటే అభిషేక్ శర్మ మాత్రం దానిని సద్వినియోగం చేసుకోవడం లేదు. అతడి ప్రదర్శన పేలవంగా సాగుతుండడంతో తదుపరి మ్యాచ్ల్లో పక్కకు పెట్టాలనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఆడేందుకు ఎంతో మంది క్యూలో ఉన్నా కూడా అవకాశం కల్పిస్తుంటే.. ఈ క్రికెటర్ బ్యాట్ను మాత్రం కదిలించలేకపోతున్నాడు. ఇలాగే ఉంటే వేటు పడే ప్రమాదం ఉంది.
అంతేకాకుండా ఐపీఎల్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ తరఫున కూడా ఈ చెత్త ప్రదర్శన చేస్తే మాత్రం రూ.14 కోట్లు బూడిదలో పోసినట్టే. టీ20 ప్రపంచకప్లో అభిషేక్ శర్మ ఆటను కావ్య మారన్ నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. ఇదే పేలవ ప్రదర్శన కొనసాగితే మాత్రం కావ్య పాప పునరాలోచించే అవకాశం లేకపోలేదు.