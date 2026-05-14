IPL Captaincy Changes: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ఆఖరుకు వచ్చేసింది. ముంబై ఇండియన్స్, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ ప్లే ఆఫ్స్కు చేరకుండా ఇంటి ముఖంపట్టగా.. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్ల భవితవ్యం కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంది. గుజరాత్ టైటాన్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ జట్లు టాప్-4 నిలవడం దాదాపు ఖాయమైంది. ఇక వచ్చే సీజన్కు ఐదుగురు కెప్టెన్లపై వేటు పడే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ను మారుస్తారని సీజన్కు ముందే రూమర్లు వచ్చాయి. సంజూ శాంసన్కు నాయకత్వ బాధ్యతలు అప్పగిస్తారని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే రుతురాజ్పై మేనేజ్మెంట్ నమ్మకం ఉంచి ఈ సీజన్కు కెప్టెన్గా కంటిన్యూ చేసింది. అయితే వచ్చే సీజన్కు సంజూనే కెప్టెన్ చేస్తారని మాజీలు అంటున్నారు.
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ వరుసగా నాలుగు మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించినా.. కెప్టెన్ అజింక్యా రహానే వ్యక్తిగత ఫామ్, నాయకత్వంపై మేనేజ్మెంట్ అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. రహానే వయస్సును దృష్టిలో ఉంచుకుని.. కేకేఆర్ వచ్చే సీజన్లో కొత్త ప్లేయర్ను కెప్టెన్ చేసే అవకాశం ఉంది.
రిషబ్ పంత్.. ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత ఖరీదైన ప్లేయర్. అయితే పంత్ ఆటగాడిగా.. కెప్టెన్గా రెండు సీజన్లు విఫలమయ్యాడు. లక్నో టీమ్ ఇప్పటికే ప్లేఆఫ్ రేసు నుంచి నిష్క్రమించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే పంత్ను ఆటగాడిగా కొనసాగించి.. కొత్త ప్లేయర్ను కెప్టెన్ చేయాలనే మేనేజ్మెంట్ ఆలోచనగా చెబుతున్నారు.
ఈ సీజన్లో హార్దిక్ పాండ్యా హాట్ టాపిక్గా మారాడు. మేనేజ్మెంట్తో విభేదాలు రావడంతో మ్యాచ్లకు దూరమైనట్లు జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం వెన్నునొప్పి కారణంగా టీమ్కు దూరమైన పాండ్యా.. వచ్చే సీజన్కు టీమ్ను వీడే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో సూర్యకుమార్ యాదవ్ను కెప్టెన్గా నియమించే అవకాశం ఉంది.
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ టీమ్ ఈ సీజన్ను బాగానే ఆరంభించినా.. మధ్యలో వరుస ఓటములతో ప్లే ఆఫ్స్ సంక్లిష్టం చేసుకుంది. కెప్టెన్ అక్షర్ పటేల్ గత మ్యాచ్లో మెరిసినా.. ఈ సీజన్ మొత్తం బ్యాటింగ్, బౌలింగ్లో విఫలమయ్యాడు. దీంతో వచ్చే సీజన్కు అక్షర్ స్థానంలో కేఎల్ రాహుల్ను కెప్టెన్ చేయాలనే యోచనలో మేనేజ్మెంట్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.