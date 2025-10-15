English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
IPL 2026 Mini Auction Updates: ఈ నలుగురు స్టార్ ప్లేయర్లను వదిలించుకోనున్న కేకేఆర్.. ఆ ఆటగాళ్లు ఎవరంటే..?

KKR Retention List IPL 2026: గత ఐపీఎల్ ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్.. ఈ సీజన్‌లో దారుణంగా నిరాశపర్చింది. 14 మ్యాచ్‌ల్లో కేవలం ఐదు మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించి.. పాయింట్ల పట్టికలో ఎనిమిదో స్థానంలో నిలిచింది. దీంతో వచ్చే సీజన్‌కు ఇప్పటి నుంచే రెడీ అవుతోంది. చెత్త ప్రదర్శన కనబర్చిన ఆటగాళ్లను మినీ వేలానికి ముందు టీమ్ నుంచి రిలీజ్ చేయనుంది. లిస్టులో ఎవరు ఉన్నారో ఇక్కడ చూద్దాం..
 
1 /8

IPL 2025 మెగా వేలానికి ముందు ఆల్ రౌండర్ వెంకటేష్ అయ్యర్‌ను రూ.23.75 కోట్లకు కేకేఆర్ రిటైన్ చేసుకుంది. అయితే వెంకటేష్ దారుణంగా విఫలమయ్యారు. 11 మ్యాచ్‌ల్లో 20.28 సగటుతో కేవలం 142 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. మినీ వేలానికి ముందు అయ్యర్‌ను రిలీజ్ చేసి.. మరో స్టార్ ప్లేయర్‌ను తీసుకునే అవకాశం ఉంది.  

2 /8

హార్డ్ హిట్టింగ్‌తోపాటు బౌలింగ్‌లోనూ రాణించగల సత్తా వెంకటేష్ అయ్యర్ సొంతం. ఐపీఎల్ కెరీర్‌లో ఇప్పటివరకు 62 మ్యాచ్‌ల్లో 137.32 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 1468 రన్స్ చేయగా.. ఇందులో 12 హాఫ్ సెంచరీలు, ఒక సెంచరీ ఉన్నాయి.   

3 /8

దక్షిణాఫ్రికా పేసర్ అన్రిచ్ నోకియాను వేలంలో రూ.6.5 కోట్లకు కేకేఆర్ కొనుగోలు చేసింది. గాయం కారణంగా ఈ సీజన్‌లో కేవలం రెండే మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. నోకియా ఫిట్‌నెస్‌పై అనుమానాలు.. పేలవమైన ప్రదర్శన కారణంగా టీమ్ నుంచి రిలీజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది.   

4 /8

మినీ వేలంలో మరో ఫాస్ట్ బౌలర్‌ను తీసుకునే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. నోకియా ఇప్పటివరకు 48 ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌ల్లో 61 వికెట్లు పడగొట్టాడు.   

5 /8

సౌతాఫ్రికా వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్‌మెన్ క్వింటన్ డి కాక్‌ను మెగా వేలంలో రూ.3.6 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. అయితే డి కాక్ ఆశించినస్థాయిలో రాణించలేకపోయాడు. 8 మ్యాచ్‌ల్లో 152 పరుగులు చేశాడు.    

6 /8

ముంబై ఇండియన్స్ ఐపీఎల్ ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన సమయంలో క్వింటన్ డి కాక్ కీరోల్ ప్లే చేశాడు. ఇప్పటివరకు 115 మ్యాచ్‌ల్లో 3309 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 2 సెంచరీలు, 24 అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి. డికాక్‌ను విడుదల చేసి మరో ప్లేయర్‌ను తీసుకునే ఆలోచన చేయవచ్చు.  

7 /8

ఆసీస్ పేసర్ స్పెన్సర్ జాన్సన్‌ను రూ.2.80 కోట్లకు కొనుగోలు చేసిన కేకేఆర్.. ఈసారి మినీ వేలానికి ముందు రిలీజ్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఈ సీజన్‌లో నాలుగు మ్యాచ్‌లలో కేవలం ఒక వికెట్ మాత్రమే తీశాడు.  

8 /8

ఎడమచేతి వాటం ఫాస్ట్ బౌలర్ అయిన స్పెన్సర్ జాన్సన్.. ఐపీఎల్‌లో ఇప్పటివరకు 9 మ్యాచ్‌ల్లో 5 వికెట్లు పడగొట్టాడు. మినీ వేలానికి సాధ్యమైనంత ఎక్కువ పర్స్‌తో వెళ్లాలని కేకేఆర్ యాజమాన్యం భావిస్తోంది. 

IPL 2026 IPL 2026 Mini Auction IPL 2026 mini Auction Updates IPL Mini Auction Kolkata Knight Riders

