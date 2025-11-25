Sunrisers Hyderabad IPL 2026 Auction Updates: ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలానికి సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ బిగ్ ప్లాన్తో వెళుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. టీమ్ నుంచి మహమ్మద్ షమీని లక్నో సూపర్ జెయింట్స్కు ట్రేడ్ చేయగా.. ఆడమ్ జంపా, రాహుల్ చాహర్, అభినవ్ మనోహర్ తదితర ప్లేయర్లను టీమ్ నుంచి రిలీజ్ చేసింది. ప్రస్తుతం ఎస్ఆర్హెచ్ పర్స్లో రూ.25.5 కోట్లు ఉండగా.. వేలం పది మంది ప్లేయర్లను దక్కించుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. మరీ కావ్య మారన్ ఏ ఆటగాళ్లను తీసుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నారో ఇక్కడ చూద్దాం..
ఓపెనింగ్లో అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్.. మిడిల్ ఆర్డర్లో హెన్రిచ్ క్లాసెన్ రూపంలో విధ్వంసకర బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నా.. పవర్ హిట్టర్ లోపం ఉంది. దీంతో 6 లేదా 7వ స్థానంలో సరైన హిట్టర్ కోసం చూస్తోంది. దీంతో ఆల్రౌండర్ ఆండ్రీ రస్సెల్ను దక్కించుకునేందుకు ప్రయత్నించవచ్చు. అత్యంత విధ్వంసక హిట్టర్గా పేరు తెచ్చుకున్న రస్సెల్.. టీమ్ మరింత బలంగా తయారవుతుంది.
కోల్కతా నైట్రైడర్స్ తరుఫున ఎన్నో ఏళ్లుగా ఆడుతున్న ఆండ్రీ రస్సెల్.. 140 మ్యాచ్ల్లో 174.17 స్ట్రైక్ రేట్తో 2,651 పరుగులు చేశాడు. బౌలింగ్లో 123 వికెట్లు పడగొట్టాడు. రస్సెల్ బెస్ట్ 5/15.
మహమ్మద్ షమీ స్థానంలో మరో పేస్ బౌలర్ కోసం సన్రైజర్స్ చూస్తోంది. న్యూజిలాండ్ పేసర్ మాట్ హెన్రీ కోసం వేలంలో ప్రయత్నించవచ్చు. సూపర్ ఫామ్లో ఉన్న హెన్రీ.. పాట్ కమ్మిన్స్కు మంచి బ్యాకప్గా ఉంటాడు. ఐపీఎల్లో కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ జట్ల తరపున 6 మ్యాచ్లు ఆడాడు.
స్పిన్నర్లు ఆడమ్ జంపా, రాహుల్ చాహర్లను టీమ్ నుంచి రిలీజ్ చేయడంతో మినీ వేలంలో మంచి స్పిన్నర్ను తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వికెట్ టేకింగ్ స్పిన్నర్ను దక్కించుకోవాలని చూస్తోంది. స్టార్ స్పిన్నర్ రవి బిష్ణోయ్ను వేలంలో తీసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తోంది. బిష్టోణ్ 77 ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు ఆడగా.. 72 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
ముంబై ఇండియన్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున ఆడిన ఆకాష్ మధ్వాల్ను తీసుకుంటే షమీ స్థానంలో లోకల్ పేసర్ టీమ్లో ఉంటాడు. మధ్వాల్ ఇప్పటివరకు 17 ఐపీఎల్ మ్యాచ్ల్లో 10.05 ఎకానమీ రేటుతో 23 వికెట్లు పడగొట్టాడు.