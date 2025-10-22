English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!

Delhi Capitals IPL 2026 Auction Plan: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) 2025 సీజన్‌లో పర్ఫామెన్స్ ఆధారంగా అన్ని టీమ్‌లు రిటైన్ చేసుకునే ఆటగాళ్లపై ఓ అంచనాకు వస్తున్నాయి. మినీ వేలానికి ముందు రిలీజ్ చేసే ఆటగాళ్ల లిస్ట్‌ను తయారు చేసే పనిలో పడ్డాయి. ఈ సీజన్‌లో వరుసగా నాలుగు విజయాలతో అద్భుతంగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్.. ఆ తరువాత అదే ఊపును కొనసాగించలేక ప్లే ఆఫ్స్‌కు అర్హత సాధించకలేకపోయింది. లీగ్‌లో 15 పాయింట్లతో ఐదవ స్థానంలో నిలిచింది. దీంతో మినీ వేలానికి కొంతమంది ప్లేయర్లను విడుదల చేసే యోచనలో ఉంది.
 
ఐపీఎల్ 2025 మెగా వేలానికి ముందు జేక్ ఫ్రేజర్-మెక్‌గుర్క్‌ను టీమ్‌ నుంచి రిలీజ్ చేసి.. వేలంలో రైట్-టు-మ్యాచ్ ఆప్షన్ ద్వారా రూ.9 కోట్లకు తిరిగి తీసుకుంది. అయితే ఆడిన ఆరు మ్యాచ్‌లలో 105.77 స్ట్రైక్ రేట్‌తో కేవలం 55 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ఆ తరువాత తుది జట్టు నుంచి కూడా తప్పించారు.  

దీంతో IPL 2026 వేలానికి ముందు ఫ్రేజర్-మెక్‌గుర్క్‌ను టీమ్ నుంచి రిలీజ్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అతన్ని రిలీజ్ చేస్తే.. పర్స్‌లో రూ.9 కోట్లు మిగులుతాయి. ఐపీఎల్ కెరీర్‌లో ఇప్పటివరకు 15 మ్యాచ్‌లు ఆడి.. 199.48 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 385 పరుగులు చేశారు.  

టీమిండియా పేసర్ ముఖేష్ కుమార్‌ను మెగా వేలంలో రైట్ టు మ్యాచ్ కార్డు ఉపయోగించి రూ.8 కోట్లకు డీసీ తీసుకుంది. అయితే ముఖేష్‌ అంచనాలను అందుకోలేకపోయాడు.  

12 మ్యాచ్‌ల్లో 12 వికెట్లు తీసి.. 10.32 ఎకానమీతో పరుగులు ఇచ్చాడు. ముఖ్యంగా డెత్ ఓవర్లలో ధారాళంగా పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. IPL 2026 వేలానికి ముందు ముఖేష్‌ను విడుదల చేసి.. మరో స్పీడ్ బౌలర్‌ను తీసుకునేందుకు ఢిల్లీ ప్లాన్ చేస్తోంది. ఇప్పటివరకు 32 ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌ల్లో 10.39 ఎకానమీ రేట్‌తో 36 వికెట్లు పడగొట్టాడు ముఖేష్.    

ఫాఫ్ డు ప్లెసిస్‌ను వేలంలో రూ.2 కోట్లకు దక్కించుకుంది ఢిల్లీ. తన ఫిట్‌నెస్‌తో ఇబ్బంది పడిన డుప్లెసిస్.. 9 మ్యాచ్‌లు ఆడి 22.44 సగటు, 123.92 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 202 పరుగులు చేశాడు. డుప్లెసిస్ వయస్సు, ఫిట్‌నెస్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని.. మినీ వేలానికి ముందు రిలీజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది.   

ఐపీఎల్‌లో ఇప్పటివరకు 154 మ్యాచ్‌ల్లో 35.09 సగటు, 135.78 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 4773 పరుగులు చేశాడు డుప్లెసిస్.   

పేసర్ మోహిత్ శర్మను రూ.2.2 కోట్లకు వేలంలో తీసుకుంది ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్. ఈ సీజన్‌లో ఎనిమిది మ్యాచ్‌లలో 10.28 ఎకానమీ రేటుతో కేవలం రెండు వికెట్లు మాత్రమే తీశాడు.   

IPL 2026 వేలానికి ముందు మోహిత్‌ శర్మను రిలీజ్ చేసి.. యంగ్ పేసర్‌ను తీసుకోవచ్చు. ఇప్పటివరకు 120 మ్యాచ్‌ల్లో 134 వికెట్లు పడగొట్టాడు మోహిత్ శర్మ.   

ఐపీఎల్ 2025 మెగా వేలంలో శ్రీలంక పేసర్ దుష్మంత చమీరను రూ.75 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది డీసీ. అయితే 6 మ్యాచ్‌లు ఆడగా.. 11.40 ఎకానమీతో పరుగులు ఇచ్చాడు. కేవలం 4 వికెట్లు మాత్రమే తీసుకున్నాడు. 

పవర్‌ప్లే, డెత్ ఓవర్లలో చాలా ధారాళంగా పరుగులు ఇచ్చాడు. చమీరాను వేలంలో రిలీజ్ చేసి.. మరో బలమైనే విదేశీ పేసర్‌ను తీసుకోవచ్చు. చమీర ఇప్పటివరకు 19 మ్యాచ్‌ల్లో 9.72 ఎకానమీతో 13 వికెట్లు తీశాడు.

