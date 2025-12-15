Mallika Sagar: IPL 2026 ఆక్షనీర్ మల్లికా సాగర్ ఎవరో తెలుసా..? ఎందుకంత ఆమె స్పెషల్ అంటే..?

IPL 2026 Mini Auction Updates: IPL 2026 మినీ వేలంపాటకు రంగం సిద్దమైంది. ఆక్షనీర్గా మల్లికా సాగర్ మరోసారి వేలంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నారు. అంతర్జాతీయంగా ఆర్ట్ వేలంపాటలతో ఆమె ఫేమస్ అయ్యారు. ఆ తరువాత ప్రొకబడ్డీ లీగ్, డబ్ల్యూపీఎల్ ద్వారా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించి.. ఐపీఎల్ వేలం ఆక్షనీర్గా అవకాశం అందుకున్నారు. రేపు (డిసెంబరు 16) అబుదాబి వేదికంగా మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలకు మినీ వేలం మొదలు కానుంది.
ముంబైలో ఆర్ట్ కలెక్షన్ కన్సల్టెంట్గా వర్క్ చేస్తున్న మల్లికా సాగర్.. ముంబైలో ఓ వ్యాపార కుటుంబంలో జన్మించారు. ఆమె యూఎస్ నుంచి తిరిగి వచ్చి ముంబైలోనే నివాసం ఉంటున్నారు. ఆర్ట్ హిస్టరీలో డిగ్రీ పట్టాను అందుకున్న ఆమె.. మోడ్రన్ ఆర్ట్లో నిపుణురాలు.
అంతర్జాతీయంగా ఇళ్ల వేలంపాటలతో ఆమె కెరీర్ ప్రారంభించారు. ఆ తరువాత భారత్లో ఆర్ట్ ఆక్షన్స్తో మరింత కమాండ్ సంపాదించుకుకున్నారు.
ప్రో కబడ్డీ లీగ్లో ఆక్షనీర్గా క్రీడా వేలంపాటల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆ తరువాత మహిళా ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL) ఆక్షనీర్గా అవకాశం అందుకున్నారు. ఆమె వేలంపాట పాడే విధానం.. పేర్లను పలికే విధానం అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది.
ఐపీఎల్ వేలంలో మొదటి మహిళా ఆక్షనీర్ మల్లికా సాగర్. ఐపీఎల్ మెగా, మినీ వేలంపాటలతో సహా మార్క్యూ ఈవెంట్లకు రెగ్యులర్ ఆక్షనీర్గా మారిపోయారు.
మల్లికా సాగర్ స్టేజ్ పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్తో కూల్గా వేలంపాట నిర్వహిస్తారు. చూసేవారిలో ఇంట్రెస్ట్ను క్రియేట్ చేస్తూ.. వేలం పాడే వారిలో ఉత్కంఠను రేకెత్తించేలా ఆక్షన్ పాడతారు.
IPL 2026 మినీ వేలంలో 77 స్లాట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. 10 ఫ్రాంచైజీల పర్స్లో రూ. 237.55 కోట్లు ఉంది. ఏ ఆటగాడిపై రేపు కనకవర్షం కురుస్తుందో చూడాలి మరి.