  • Sunrisers Hyderabad IPL 2026: కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం.. ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి ముందు టీమ్ నుంచి స్టార్ ప్లేయర్ ఔట్..!

Kavya Maran IPL 2026 Mini Auction Plan: ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలానికి ముందు సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. వికెట్ కీపర్, బ్యాట్స్‌మన్ హెన్రిచ్ క్లాసెన్‌ను టీమ్‌ నుంచి రిలీజ్ చేసే యోచనలో ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. మరీ కావ్య మారన్‌కు ఎంతో ఇష్టమైన ప్లేయర్‌ను టీమ్ నుంచి రిలీజ్ చేస్తుందా..? ఒక వేళ విడుదల చేస్తే ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ టీమ్‌ పర్స్‌లో ఎంత మిగులుతుంది..?
 
2024 సీజన్‌లో రన్నరప్‌గా నిలిచిన సన్‌రైజర్స్.. ఈ సీజన్‌లో దారుణంగా విఫలమైంది. ఈ నేపథ్యంలోనే వచ్చే సీజన్‌కు మరింత బలంగా తిరిగి రావాలని ఇప్పటి నుంచి ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.  

డిసెంబర్‌ నెలలో ఆటగాళ్ల మినీ వేలం జరగనుండగా.. ఈ నెల 15వ తేదీలోగా రిటెన్షన్‌ జాబితాను అన్ని జట్లు రిలీజ్ చేయాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే బడ్జెట్‌, టీమ్‌లో కాంబినేషన్ లెక్కలు వేసుకుని సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ షాకింగ్ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.  

రాబోయే సీజన్‌కు ముందు పవర్‌ఫుల్ హిట్టర్ హెన్రిచ్ క్లాసెన్‌ను విడుదల చేయవచ్చని చెబుతున్నారు. 2025 మెగా వేలానికి ముందుకు క్లాసన్‌ను రూ.23 కోట్లకు ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ టీమ్‌తోనే అట్టిపెట్టుకుంది.  

కెప్టెన్ ప్యాట్ కమ్మిన్స్ (రూ.18 కోట్లు), అభిషేక్ శర్మ (రూ.14 కోట్లు) కంటే క్లాసెన్‌కే ఎక్కువ చెల్లించింది. మినీ వేలానికి ముందు రిలీజ్ చేస్తే పర్స్‌లో భారీగా అమౌంట్ సేవ్ అవుతుందని యోచిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.  

మినీ వేలంలో క్లాసెన్‌ను తిరిగి రూ.15 కోట్ల వరకు ఖర్చు చేద్దామని లేదంటే మరో హిట్టర్‌ను తీసుకుందామని SRH మేనేజ్‌మెంట్ చర్చలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం.  

2024 సీజన్‌లో ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించిన ఆరెంజ్ ఆర్మీ బ్యాటింగ్ లైనప్.. ఈ సీజన్‌లో మాత్రం తేలిపోయింది. అభిషేక్ శర్మ, క్లాసెన్, నితీష్‌ కుమార్ రెడ్డితోపాటు కొత్తగా టీమ్‌లోకి వచ్చిన ఇషాన్ కిషన్ కూడా విఫలమయ్యారు.  

ఇక బౌలింగ్‌లో మార్పులు చేసేందుకు సన్‌రైజర్స్ సిద్ధమవుతోంది. ఈ సీజన్‌లో విఫలమైన స్టార్ పేసర్ మహమ్మద్ షమీ (రూ.10 కోట్లు), రాహుల్ చాహర్‌ను కూడా టీమ్‌ నుంచి రిలీజ్ చేసే ప్లాన్‌లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.  

