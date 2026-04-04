Pat Cummins: సన్‌రైజర్స్‌‌ ఫ్యాన్స్‌కి బ్యాడ్ న్యూస్.. ఐపీఎల్ 2026 నుంచి పాట్ కమ్మిన్స్ ఔట్

Pat Cummins: కోల్‌కతాపై విజయంతో జోష్‌లో ఉన్న సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌కు షాక్ తగిలింది. ఎస్‌ఆర్‌‌హెచ్ రెగ్యులర్ కెప్టెన్ పాట్ కమ్మిన్స్ ఐపీఎల్ టోర్నీ వీడి అర్ధాంతరంగా తిరిగి ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లిపోయాడు. వెన్ను నొప్పి కారణంగా ఈ సీజన్‌లోని తొలి రెండు మ్యాచ్‌లకు కమిన్స్ దూరమైన సంగతి తెలిసిందే. అయితే బ్యాక్ పెయిన్‌కి సంబంధించిన తుది వైద్య పరీక్షల కోసం కమిన్స్ ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లినట్లుగా సమాచారం.
 
తొలి మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ చేతిలో ఓటమి పాలైనా.. ఆ తర్వాత జరిగిన మ్యాచ్‌లో కేకేఆర్‌పై విజయం.. ఫ్యాన్స్‌లో మళ్లీ ఆశలు చిగురించేలా చేసినా.. సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌కు భారీ షాక్ తగిలింది. SRH కెప్టెన్ పాట్ కమ్మిన్స్ తిరిగి ఆస్ట్రేలియా వెళ్లిపోయాడు. మొన్నటి వరకు ఇండియాలోనే ఉన్న కమ్మిన్స్, వెన్ను గాయానికి తుది వైద్య పరీక్షల కోసం ఆస్ట్రేలియా వెళ్లాడు.   

ఐపీఎల్‌లో ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటి వరకు కమ్మిన్స్ ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడలేదు. వెన్ను నొప్పితో బాధపడుతున్న పాట్ కమ్మిన్స్.. ప్రస్తుతం విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. అందుకే ఆయన ఐపీఎల్ సీజన్ ప్రారంభంలో.. తొలి రెండు మ్యాచ్‌లకు దూరమయ్యాడు. కాగా వచ్చే వారం నుంచి ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ ఆడబోయే మ్యాచులకు కమ్మిన్స్ అందుబాటులో ఉంటాడని అభిమానులు ఊహిస్తూ వస్తున్నారు.   

అయితే వారి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ.. పాట్ కమ్మిన్స్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వెన్ను నొప్పితో బాధపడుతున్న ఆయన.. తాజాగా హైదరాబాద్ నుంచి తిరిగి ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లిపోయాడు. కమ్మిన్స్ వెన్ను నొప్పికి సంబంధించి ఆస్ట్రేలియా ఆస్పత్రిలో ఫైనల్ మెడికల్ స్కానింగ్ ఉన్న నేపథ్యంలో ఆయన తిరిగి వెళ్లిపోయినట్లు తెలుస్తోంది.  

ఈ అంశంలో ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ బోర్డు, SRH ఓనర్ కావ్య మారన్ అనుమతితోనే కమ్మిన్స్ ఆస్ట్రేలియాకు తిరుగు ప్రయాణం అయ్యాడు. ఫైనల్ స్కానింగ్ కోసం ఆస్ట్రేలియా వెళ్తున్న కమ్మిన్స్.. ఈ నెల 17వ తేదీన మళ్లీ ఇండియాకు వస్తాడని అంటున్నారు. ఒకవేళ అప్పుడు రావడం కుదరకపోతే.. ఇక మేలోనే పాట్ కమ్మిన్స్ వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంది అంటున్నారు.   

ఇప్పటికే సరైన బౌలింగ్ లైనప్ లేని తరుణంలో పాట్ కమ్మిన్స్ ఇలా ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లడం సన్‌రైజర్స్ అభిమానులకు నిరాశ కలిగిస్తోంది. అతడు త్వరగా కోలుకుని.. తిరిగి జట్టులోకి రావాలని ఫ్యాన్స్  ఆశిస్తున్నారు. కమ్మిన్స్ తిరిగి జట్టులో చేరితే SRHకి ఇది పెద్ద బలం అవుతుంది.    

Raghav Chadha Net Worth: రాజకీయాల్లో రాఘవ్.. ఆస్తుల్లో పరిణీతి.. ఎవరి సంపాదన ఎంత?