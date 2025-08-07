English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sanju Samson: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌లోకి సంజూ శాంసన్..! రాజస్థాన్ రాయల్స్‌ ఫైనల్ క్లారిటీ ఇదే..!

IPL 2026 Players Trading: ఐపీఎల్ 2025 సీజన్ ముగిసిన వెంటనే.. ఎక్కువ రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్ సంజూ శాంసన్ గురించి ఎక్కువగా చర్చ జరిగింది. మేనేజ్‌మెంట్, కోచ్ రాహుల్ ద్రావిడ్‌తో విభేదాల కారణంగా జట్టును వీడనున్నాడంటూ వార్తలు వచ్చాయి. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌ టీమ్‌లోకి వెళుతున్నాడని.. ఇప్పటికే ట్రేడింగ్‌ కోసం ప్రయత్నాలు కూడా మొదలయ్యాయంటూ ప్రచారం జరిగింది. తాజాగా ఈ రూమర్స్‌పై రాజస్థాన్ రాయల్స్ మేనేజ్‌మెంట్ క్లారిటీ ఇచ్చింది.
 
1 /7

ఈ సీజన్‌ ఐపీఎల్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఆటతీరు అభిమానులను బాగా నిరాశకు గురిచేసింది. 14 మ్యాచ్‌ల్లో కేవలం నాలుగు విజయాలు మాత్రమే సాధించి.. పాయింట్ల పట్టికలో కింది నుంచి రెండోస్థానంలో నిలిచింది.  

2 /7

కెప్టెన్ సంజూ శాంసన్ గాయం కారణంగా 9 మ్యాచ్‌ల్లో మాత్రమే ఆడాడు. 140.39 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 285 పరుగులు చేశాడు. సంజూ శాంసన్ లేని మ్యాచ్‌లకు రియాన్ పరాగ్ నాయకత్వం వహించాడు. కోచ్ రాహుల్ ద్రావిడ్‌తో విభేదాలు.. మేనేజ్‌మెంట్‌తో సఖ్యత లేదంటూ సీజన్ మధ్యలోనే వార్తలు వచ్చాయి.  

3 /7

ఢిల్లీ క్యాపిటిల్స్‌తో మ్యాచ్ సూపర్ ఓవర్‌కు దారి తీసినప్పుడు.. కెప్టెన్‌గా ఉన్న సంజూ శాంసన్‌తో కాదని కోచ్ రాహుల్ ద్రావిడ్ ఇతర టీమ్ సభ్యులతో గ్రూప్‌గా మాట్లాడాడు. దీంతో సంజూ శాంసన్ అందరికీ దూరంగా ఉండిపోయాడు. అప్పుడు ఈ వీడియోలు నెట్టింట బాగా వైరల్ అయ్యాయి.  

4 /7

టీమ్‌లో రియాన్ పరాగ్‌ను ప్రోత్సహిస్తున్నారని.. సంజూ శాంసన్‌ను పక్కన పెడుతున్నారని అభిమానులు కూడా బాధపడ్డారు. దీంతో రాజస్థాన్ రాయల్స్‌ను వదిలేయాలని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ చేశారు.  

5 /7

సీజన్ ముగిసినప్పటి నుంచి రాజస్థాన్‌ను సంజూ శాంసన్ వీడనున్నాడని జోరుగా ప్రచారం మొదలైంది. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌లో చేరుతున్నాడని.. ఇప్పటికే ట్రేడింగ్ చర్చలు జరుగుతున్నాయని కూడా వార్తలు వచ్చాయి.  

6 /7

తాజాగా ఈ పుకార్లపై రాజస్థాన్ రాయల్స్ మేనేజ్‌మెంట్ క్లారిటీ ఇచ్చింది. కెప్టెన్ సంజూ శాంసన్‌తోపాటు ఏ ఆటగాడిని కూడా ట్రేడ్ చేయాలని భావించడం లేదని స్పష్టం చేసింది. సంజూ శాంసన్‌ ఎలాంటి వివాదం లేని కెప్టెన్ అని.. తాము అతడిని వదులుకోవాల్సిన అవసరం లేదని క్లారిటీ ఇచ్చింది.   

7 /7

దీంతో సీఎస్‌కే ఫ్యాన్స్ నిరాశకు గురవుతున్నారు. ఎంఎస్ ధోనీ స్థానంలో వికెట్ కీపర్ కమ్ కెప్టెన్‌గా సంజూ సెట్ అవుతాడని.. పైగా సొంత రాష్ట్రం తరుఫున ఆడితే క్రేజ్ మరింత ఉంటుందని భావించారు. కానీ రాజస్థాన్ రాయల్స్ మేనేజ్‌మెంట్ ప్రకటనతో సంజూ ట్రేడ్ అవ్వట్లేదని క్లారిటీ వచ్చేసింది.  

Sanju Samson IPL 2026 IPL 2026 Trading IPL 2026 Updates IPL 2026 Players Trading Sanju Samson News

Next Gallery

Jobs In Tirumala: నిరుద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. టీటీడీలో ఉద్యోగాల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్.!. పోస్టుల వివరాలు ఇవే..