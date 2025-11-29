IPL Franchise Sale: ఆర్సీబీ మాత్రమే కాదు అమ్మకానికి మరో టీమ్.. అసలు IPL 2026లో ఏం జరగబోతోంది..?

IPL 2026 Two Franchise For Sale: కొన్ని నెలల్లో ఐపీఎల్ 19వ సీజన్ ప్రారంభం కానుంది. ఇప్పటికే అన్ని ఫ్రాంచైజీలు రిటైన్, రిలీజ్ ప్లేయర్ల జాబితాను విడుదల చేశాయి. అలాగే డిసెంబర్ 16న మినీ వేలం జరగనుంది. ఈ క్రమంలో ఫ్రాంచైజీల యాజమాన్యాలలో కొన్ని మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే RCB అధికారికంగా విక్రయానికి ఉంచబడింది. అయితే ఆర్సీబీకి తోడుగా మరో టీమ్ కూడా అమ్మకానికి రానుందని తెలుస్తోంది. దీంతో అసలు ఐపీఎల్ లో ఏం జరగబోతుందనే ఉత్కంఠ అభిమానుల్లో నెలకొంది.
ఐపీఎల్ 2026లో ఒకేసారి రెండు టీమ్స్ యాజమాన్యం మార్పు దిశగా వెళ్తున్నాయి. ఐపీఎల్ 2025లో ఫస్ట్ టైమ్ టైటిల్ గెలిచిన ఆర్సీబీ ఇప్పటికే అమ్మకానికి రెడీ కాగా.. తాజాగా రాజస్థాన్ రాయల్స్ కూడా అదే మార్గంలోకి వెళ్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విషయాన్ని లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG) యజమాని సంజీవ్ గోయెంకా సోదరుడు, వ్యాపారవేత్త హర్ష్ గోయెంకా తన ఎక్స్ అకౌంట్ లో పోస్ట్ చేశారు.
దీంతో ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ చరిత్రలోనే ఓకేసారి రెండు ప్రముఖ ఫ్రాంచైజీలు అమ్మకానికి సిద్ధమవడంతో.. క్రికెట్ వరల్డ్ తో పాటు ఐపీఎల్ మార్కెట్లో కొత్త చర్చ మొదలైంది. అయితే కొత్త యాజమానుల కోసం పోటీ తీవ్రంగా ఉందని తెలుస్తోంది.
హర్ష్ గోయెంకా తన ట్వీట్ లో.. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, రాజస్థాన్ రాయల్స్ రెండు టీమ్స్ అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఐదు మంది వరకు ఈ ఫ్రాంచైజీలను కొనుగోలు చేయడానికి క్యూలో ఉన్నారు. యజమానులు పూణే, అహ్మదాబాద్, ముంబై, బెంగళూరు లేదా అమెరికా నుండి ఉండొచ్చని అన్నారు. దీంతో ఈ ట్వీట్ క్షణాల్లో వైరల్ కాగా.. ఇప్పుడు రెండు జట్ల భవిష్యత్తుపై ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి.
ప్రస్తుతం RRకు రాయల్స్ స్పోర్ట్స్ గ్రూప్ 65 శాతం వాటాను కలిగి ఉండగా.. ముర్డాక్ కుటుంబం, రెడ్బర్డ్ క్యాపిటల్ వంటి సంస్థలు కూడా వాటాదారులుగా ఉన్నారు. ఇక ఆర్సీబీని అమ్మకానికి పెట్టే ప్రక్రియను ప్రారంభించినట్లు నవంబర్ 5న డియాజియో ధృవీకరించింది. జెరోధా సహ వ్యవస్థాపకుడు నిఖిల్ కామత్, మణిపాల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మెడికల్ గ్రూప్ (MEMG) అధిపతి రంజన్ పాయ్.. ఆర్సీబీని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న వారిలో ఉన్నారు. ఈ ఇద్దరు వ్యాపారవేత్తలకి ఒక బిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువ విలువైన జట్టును కొనుగోలు చేసే సామర్థ్యం ఉంది.
ఇక రాజస్థాన్ రాయల్స్ ప్రదర్శన 2008లో కప్పు గెలిచినప్పటి నుంచి పెద్దగా లేదనే చెప్పాలి. దీంతో ఫ్రాంచైజీకి కోట్ల రూపాయల నష్టాలు నమోదయ్యాయి. మార్కెట్లో ఫ్రాంచైజీ విలువలు గరిష్టస్థాయిలో ఉండగా.. యాజమాన్యం ఈ సమయంలో విక్రయంతో భారీ లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వచ్చే కొన్ని వారాల్లో RCB, RR యాజమాన్యం మారితే జట్ల పేర్లు, మార్గదర్శకత్వం, వ్యూహాల్లో కూడా పెద్ద మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి.