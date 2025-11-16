RCB Released List: కాస్ట్లీ ప్లేయర్లకు దిమ్మతిరిగే షాకిచ్చిన ఆర్సీబీ.. కోహ్లీ టీమ్ రిలీజ్ లిస్ట్ ఇదే..!

IPL 2026 RCB Retained and Released Players List: ఐపీఎల్ 2026కు మినీ వేలానికి ముందు ఆర్సీబీ పలువురు స్టార్ ఆటగాళ్లకు షాకిచ్చింది. రిటెన్షన్ విండో ముగియడంతో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు.. తమ విశ్వసనీయ కోర్ను నిలబెట్టుకుంటూ భారీ మార్పులతో ముందుకు వచ్చింది. గత సీజన్లో తొలి టైటిల్ గెలుచుకున్న ఆర్సీబీ.. 8 మంది ఆటగాళ్లకు గేట్పాస్ ఇచ్చింది. 17 మంది ప్లేయర్లను రిటైన్ చేసింది. ఆర్సీబీ ఏ ఆటగాళ్లను విడుదల చేసిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఐపీఎల్ 19వ సీజన్ కోసం ఆర్సీబీ తీసుకున్న నిర్ణయాలు క్రికెట్ అభిమానుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తించాయి. గత సీజన్లో బలమైన జట్టుగా గుర్తింపు పొందిన ఆర్సీబీ.. ఈసారి కూడా కోర్ గ్రూప్ను కొనసాగిస్తూ కీలక మార్పులకు రెడీ అయింది. ఆర్సీబీ చేసిన కీలక మార్పుల్లో ఇంగ్లాండ్ ఆల్రౌండర్ లియామ్ లివింగ్స్టోన్ను రిలీజ్ చేయడమే.
గత సీజన్లో తన ఆటతో లివింగ్ స్టోన్ తీవ్రంగా నిరాశపరిచాడు. 10 మ్యాచ్ల్లో కేవలం 112 పరుగులు, బౌలింగ్లో రెండు వికెట్లు మాత్రమే పడగొట్టడంతో ఫ్రాంచైజీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అలాగే దక్షిణాఫ్రికా పేసర్ లుంగి ఎంగిడీ, జింబాబ్వే పేస్ బౌలర్ బ్లెస్సింగ్ ముజరబాని, వికెట్ కీపర్ టిమ్ సైఫర్ట్, యంగ్ ప్లేయర్ స్వస్తిక్ చికార, స్పిన్నర్ మోహిత్ రాథేలను కూడా ఆర్సీబీ విడుదల చేసింది.
ఆర్సీబీ ఇద్దరు స్థానిక ఆటగాళ్లను కూడా రిలీజ్ చేసి షాకిచ్చింది. మయాంక్ అగర్వాల్ గత సీజన్లో దేవదత్ పడిక్కల్కి గాయం కావడంతో టీంలోకి వచ్చి ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా రాణించాడు. అయినప్పటికీ కూడా మయాంక్ను రిలీజ్ చేయడం పట్ల ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అలాగే మనోజ్ భాండగేకు కూడా ఒకే మ్యాచ్లో ఛాన్స్ వచ్చినప్పటికీ.. తన సత్తా చూపే అవకాశంగా మారలేదు. దీంతో అతన్ని కూడా రిలీజ్ చేశారు.
ఆర్సీబీ రిలీజ్ చేసిన 8 మంది ప్లేయర్లలో.. మయాంక్ అగర్వాల్, మనోజ్ భాండగే, టిమ్ సైఫర్ట్, స్వస్తిక్ చికార, లియామ్ లివింగ్స్టోన్, లుంగి ఎంగిడీ, బ్లెస్సింగ్ ముజరబాని, మోహిత్ రాథే ఉన్నారు. అయితే ఆర్సీబీ 8 మంది ప్లేయర్లని రిలీజ్ చేసిన తర్వాత రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు పర్సులో రూ. 16.4 కోట్లు మిగిలాయి. వేలంలో ఆర్సీబీ గరిష్టంగా 8 మంది ఆటగాళ్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు. వీరిలో ఇద్దరు ఫారిన్ ప్లేయర్స్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
గత ఏడాది 18 ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారి ఐపీఎల్ టైటిల్ని ముద్దాడిన ఆర్సీబీ కోర్ ప్లేయర్లను కొనసాగించింది. ఇక ఆర్సీబీ రిటైన్ చేసిన ప్రధాన ఆటగాళ్లలో.. రజత్ పాటీదార్ (కెప్టెన్), కోహ్లీ, దేవదత్ పడిక్కల్, ఫిల్ సాల్ట్, జితేష్ శర్మ, కృనాల్ పాండ్యా, టిమ్ డేవిడ్, రోమారియో షెఫర్డ్, జోష్ హేజిల్వుడ్, భువనేశ్వర్ కుమార్, యశ్ దయాల్, నువాన్ తుషారా, రసిక్ సలాం, అభినందన్ సింగ్, స్వప్నిల్ సింగ్, జేకబ్ బెతెల్, సుయాష్ శర్మ ఉన్నారు.