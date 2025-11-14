English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PBKS IPL 2026: స్టార్ ప్లేయర్స్‌పై‌ పంజాబ్ కింగ్స్ వేటు.. రిలీజ్ జాబితాలో ఎవరు ఉన్నారంటే..?

Punjab Kings IPL Released List: ఐపీఎల్ 19వ సీజన్ మినీ వేలానికి ముందు రిటెన్షన్, రిలీజ్ జాబితాను ఫ్రాంఛైజీకి  సమర్పించడానికి నవంబర్ 15 వరకు గడువు ఉంది. దీంతో అన్ని టీమ్స్ రిలీజ్ ప్లేయర్ల లిస్ట్‌పై నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఐపీఎల్ 2025లో కేవలం ఆరు  పరుగుల తేడాతో టైటిల్‌ను చేజార్చుకున్న పంజాబ్ కింగ్స్ కూడా ఎవరిని టీంలో ఉంచాలి..? ఎవరిని రిలీజ్ చేయాలి..? అనే దానిపై ఫైనల్ డెసిషన్ తీసుకుంది. మరి ఆ ఆటగాళ్లు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
పంజాబ్ కింగ్స్.. ఐపీఎల్ 2026 కోసం సన్నాహాలు మొదలుపెట్టింది. అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేసినప్పటికీ.. గత సీజన్‌‌లో ఫైనల్‌లో ఓటమి పాలైంది. ఇప్పుడు కూడా కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ సారథ్యంలో.. పంజాబ్ కింగ్స్ స్ట్రాంగ్, బ్యాలెన్స్‌డ్ టీంతో బరిలోకి దిగాలని కోరుకుంటోంది.

ఐపీఎల్ 2025లో కెప్టెన్‌గా శ్రేయాస్ అయ్యర్ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ చేసి 604 పరుగులు సాధించాడు. అర్ష్‌దీప్ సింగ్, స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్ టీంకు విన్నింగ్ బౌలర్లుగా నిలిచారు. అయితే పంజాబ్ కింగ్స్‌లో కొంతమంది బడా ప్లేయర్లు మాత్రం.. ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయారు. దీంతో వారిపై వేటు పడే ఛాన్స్ ఉంది.

పంజాబ్ ఎంతో నమ్మకం పెట్టుకొని కొనుగోలు చేసిన గ్లెన్ మాక్స్‌వెల్ నుంచి సరైనా బ్యాట్ పర్ఫామెన్స్ రాలేదు. అలాగే రూ. 11 కోట్లకు కొన్న మార్కస్ స్టోయినిస్ కూడా సరిగ్గా రాణించలేదు. వీరిద్దరే కాకుండా ఆరన్ హార్డీ, ముషీర్ ఖాన్‌‌కు కూడా టీంలో చోటు దక్కకపోవచ్చు.  

గత ఐపీఎల్ సీజన్‌ 2025లో ఆరన్ హార్డీ మొత్తం బెంచ్‌కే పరిమితం కాగా.. మరో ప్లేయర్ ముషీర్‌ ఖాన్‌‌కు కేవలం ఒక మ్యాచ్ ఆడే అవకాశం మాత్రమే వచ్చింది. పంజాబ్ ఈ ఆటగాళ్లను రిలీజ్ చేసి.. మెరుగైన కాంబినేషన్‌ కోసం మళ్లీ వేలం పాటలో పాల్గొనే ప్లాన్‌ని అనుసరించవచ్చు.

పంజాబ్ కింగ్స్‌ రిటైన్ చేసే ఆటగాళ్లలో శ్రేయాస్ అయ్యర్, యుజ్వేంద్ర చాహల్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, శశాంక్ సింగ్, నెహల్ వధేరా, విజయ్‌కుమార్ వ్యాసక్, యష్ ఠాకూర్, హర్‌ప్రీత్ బ్రార్, ప్రభ్‌సిమ్రన్ సింగ్, ప్రియాన్ష్ ఆర్య, మార్కో జాన్సెన్, జోష్ ఇంగ్లిస్, జేవియర్ బార్ట్‌లెట్, కుల్దీప్ సేన్, ప్రవీణ్ దూబే, అజ్మతుల్లా ఒమర్‌జాయ్, లాకీ ఫెర్గూసన్ ఉన్నారు.

