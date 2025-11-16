English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
IPL 2026: రిషబ్ పంత్ నుండి కోహ్లీ వరకు.. ఐపీఎల్‌లో అత్యంత ఖరీదైన టాప్-10 రిటైన్ ఆటగాళ్లు వీరే!

IPL 2026 Expensive Retain Players: ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలానికి ముందు అన్ని ఫ్రాంచైజీలు తమ కీలక ఆటగాళ్లను అట్టిపెట్టుకున్నాయి. నవంబర్ 15న ఐపీఎల్ 19వ సీజన్ కోసం రిటైన్, రిలీజ్ జాబితాను ప్రకటించాయి. అయితే చాలా మంది స్టార్ ప్లేయర్లు అన్ని టీమ్స్ నుండి విడుదల కాగా.. కొందరు ఆటగాళ్లు మాత్రం ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యంత కాస్ట్లీ ప్లేయర్స్‌గా నిలిచారు. ఆ ఆటగాళ్లు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 
1 /10

టీమిండియా డాషింగ్ బ్యాట్స్‌మెన్, వికెట్ కీపర్ రిషబ్ పంత్‌.. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ జట్టులో అత్యంత ఖరీదైన రిటైన్ ఆటగాడిగా.. మొదటి స్థానంలో ఉన్నాడు. రిషబ్ పంత్‌ని LSG టీమ్ రూ. 27 కోట్లకు బిడ్ చేసుకుంది. దీన్ని బట్టే ఐపీఎల్‌లో పంత్ ఎంత ముఖ్యమైన ఆటగాడో మనం తెలుసుకోవచ్చు.  

2 /10

ఇక అత్యంత ఖరీదైన రిటైన్ ప్లేయర్‌గా ఐపీఎల్‌లో రెండవ స్థానంలో శ్రేయాస్ అయ్యర్ ఉన్నాడు. పంజాబ్ కింగ్స్ శ్రేయాస్‌ని రూ. 26.75 కోట్లకు బిడ్ చేసుకుంది. తమ టీమ్‌ని సరైనా దిశలో శ్రేయాస్ అయ్యర్ నడిపిస్తాడని పంజాబ్ కింగ్స్ భావిస్తోంది.   

3 /10

తన అద్భుతమైన ఫినిషింగ్ మరియు స్పిన్, పేస్‌ను సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం కారణంగా.. సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ హెన్రిచ్ క్లాసెన్‌ని రూ. 23 కోట్లకు బిడ్ చేసుకుంది. దీంతో ఐపీఎల్‌లో అత్యంత కాస్ట్లీ ఆటగాడిగా.. క్లాసెన్ మూడవ స్థానంలో నిలిచాడు. 

4 /10

సుదీర్ఘకాలం జట్టుకు తన సేవలను అందించిన టీమిండియా రన్ మెషిన్ విరాట్ కోహ్లీ.. ఐపీఎల్‌లో అత్యంత ఖరీదైన ఆటగాడిగా నాలుగవ స్థానంలో ఉన్నాడు. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు.. విరాట్ కోహ్లీని రూ. 21 కోట్లకు బిడ్ చేసుకుంది. 

5 /10

ప్రీమియర్ స్ట్రైక్ బౌలర్‌, పవర్‌ప్లే మరియు డెత్ ఓవర్లలో ఆధిపత్యం చెలాయించే సామర్థ్యం ఉన్న జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా..  అత్యంత ఖరీదైన రిటైన్ ప్లేయర్‌గా ఐపీఎల్‌లో ఐదవ స్థానంలో నిలిచాడు. ముంబై ఇండియన్స్ జస్‌ప్రీత్ బుమ్రాను రూ. 18 కోట్లకు దక్కించుకుంది.    

6 /10

ధోని తర్వాత అంతటి నాయకత్వ విలువలు కలిగిన రుతురాజ్ గైక్వాడ్‌ను.. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ రూ. 18 కోట్లకు బిడ్ చేసుకుంది. దీంతో ఐపీఎల్‌లో అత్యంత ఖరీదైన ఆటగాడిగా.. కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్‌ ఆరవ స్థానంలో ఉన్నాడు. 

7 /10

ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రభావవంతమైన T20 బౌలర్లలో ఒకడైన రషీద్ ఖాన్‌ను.. గుజరాత్ టైటాన్స్ టీమ్ రూ. 18 కోట్లకు దక్కించుకుంది. దీంతో రషీద్ ఖాన్‌ అత్యంత ఖరీదైన రిటైన్ ప్లేయర్‌గా ఐపీఎల్‌లో ఏడవ స్థానంలో నిలిచాడు.  

8 /10

టాప్ ఆర్డర్ దూకుడు ప్లేయర్‌గా పేరు సంపాదించిన యశస్వి జైస్వాల్‌ను.. రూ. 18 కోట్లకు రాజస్థాన్ రాయల్స్ బిడ్ చేసుకుంది. దీంతో ఐపీఎల్‌లో అత్యంత కాస్ట్లీ ఆటగాడిగా.. యశస్వి జైస్వాల్‌ ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉన్నాడు.   

9 /10

ఆల్‌రౌండర్ అయిన అక్షర్ పటేల్‌ను రూ. 16.5 కోట్లకు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ దక్కించుకుంది. దీంతో ఐపీఎల్‌లో అక్షర్ పటేల్ అత్యంత ఖరీదైన రిటైన్ ఆటగాళ్లలో తొమ్మిదవ స్థానంలో నిలిచాడు.

10 /10

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ అభిమానుల ఫేవరేట్ ప్లేయర్ రింకూ సింగ్‌ను రూ.13 కోట్లకు బిడ్ చేసుకుంది. రింకూలో ఫినిషింగ్ నైపుణ్యంతో పాటు లోయర్-ఆర్డర్ ఫైర్‌పవర్‌తో ఆటను మార్చగల సామర్థ్యం ఉంది. దీంతో ఐపీఎల్‌లో అత్యంత కాస్ట్లీ ఆటగాళ్లలో.. రింకూ సింగ్ పదవ స్థానంలో ఉన్నాడు.   

