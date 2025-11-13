English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shardul Thakur: ముంబై ఇండియన్స్‌‌లోకి శార్దూల్ ఠాకూర్.. లక్నో నుండి భారీ ట్రేడ్‌తో కొనుగోలు..!

Shardul Thakur: ముంబై ఇండియన్స్‌‌లోకి శార్దూల్ ఠాకూర్.. లక్నో నుండి భారీ ట్రేడ్‌తో కొనుగోలు..!

Shardul Thakur Traded To MI: ఐపీఎల్ 19వ సీజ‌న్ రీటెన్ష‌న్ గ‌డువు స‌మీపిస్తోంది. దీంతో ఆ లోపు ఆట‌గాళ్ల ట్రేడింగ్‌.. వ‌దిలించుకోవాల్సిన క్రికెట‌ర్ల గురించి ఫ్రాంచైజీలు క‌స‌ర‌త్తు చేస్తున్నాయి. తాజాగా మినీ వేలానికి ముందు ఆటగాడిని ట్రేడ్ చేసిన మొదటి జట్టుగా లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ నిలిచింది. లక్నో తమ ఆల్‌రౌండర్ శార్దూల్ ఠాకూర్‌ను ముంబై ఇండియన్స్‌కు ట్రేడ్ చేసింది.
ఇరు జట్ల మధ్య ఒప్పందం అధికారికంగా ఖరారైంది. ఈ మేరకు ఐపీఎల్ మేనేజ్మెంట్ ఒక ప్రకటన రిలీజ్ చేసింది. ఐపీఎల్-2026 సీజన్‌లో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ ఆల్‌రౌండర్ శార్ధూల్ ఠాకూర్‌.. ముంబై ఇండియన్స్‌కు ప్రాతినిథ్యం వహిం‍చనున్నాడు. రెండు ఫ్రాంచైజీ మధ్య ట్రేడ్ డీల్‌ విజయవంతమైంది.

గత సీజన్‌లో గాయపడిన ప్లేయర్ స్థానంలో శార్ధూల్‌ను రూ. 2 కోట్లకు లక్నో కొనుగోలు చేసింది. ఇప్పుడు అదే మొత్తాన్ని ముంబై చెల్లించేందుకు సిద్దమైందని ఐపీఎల్ మేనేజ్మెంట్ పత్రికా ప్రకటనలో వెల్లడించింది. ఈ డీల్ పూర్తిగా ఆల్ క్యాష్ డీల్‌ ద్వారా జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.

అయితే ఈ డీల్‌కు ఒక్క‌రోజు ముందు శార్దూల్‌కు బదులుగా అర్జున్ టెండూల్కర్‌ను ఇచ్చిపుచ్చుకునేందుకు ల‌క్నో, ముంబై ఇండియ‌న్స్ సిద్ద‌మ‌య్యాయని వార్త‌లు రాగా.. అవ‌న్నీ ఒట్టి పుకార్లేనని తాజా ప్ర‌క‌ట‌న‌తో రుజువ‌య్యాయి.  

కాగా ఐపీఎల్‌-2025 వేలంలో శార్దూల్ ఠాకూర్‌ను ఏ జట్టు కొనుగోలు చేసేందుకు ముం‍దుకు రాలేదు. దీంతో అతడు అన్‌సోల్డ్‌గా మిగిలిపోయాడు. అయితే లక్నో పేసర్‌ మయాంక్ యాదవ్ గాయం కారణంగా దూరం కావడంతో.. అతడి స్దానంలో శార్ధూల్‌కు ఆడే అవకాశం​ లభించింది.

రూ. 2 కోట్ల బెస్‌ప్రైస్‌కు లక్నో శార్దూల్ ఠాకూర్‌ను దక్కించుకుంది. ఐపీఎల్‌ 18వ సీజన్‌లో 10 మ్యాచ్‌లు ఆడిన శార్ధూల్‌.. 13 వికెట్లను తన అకౌంట్‌లో వేసుకున్నాడు.  

