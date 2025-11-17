English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • IPL 2026: కావ్య పాప ఖతర్నాక్ ప్లాన్.. మినీ వేలంలో ఆ పవర్ హౌస్ ఆటగాడిపై కోట్లు కుమ్మరించేందుకు రెడీ..!

IPL 2026: కావ్య పాప ఖతర్నాక్ ప్లాన్.. మినీ వేలంలో ఆ పవర్ హౌస్ ఆటగాడిపై కోట్లు కుమ్మరించేందుకు రెడీ..!

SRH Kavya Maran Strategy: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌కు సంబంధించి అన్ని ఫ్రాంచైజీల రిటెన్షన్, రిలీజ్ లిస్టులు వచ్చేశాయి. సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ కూడా పక్కా వ్యూహంతో తమ టీమ్‌లో ఫామ్, నిలకడ లేమితో ఉన్న ప్లేయర్లను రిలీజ్ చేసింది. అయితే ప్రస్తుతం SRH వద్ద రూ. 25.50 కోట్ల పర్స్ ఉంది. ఈ బిగ్ అమౌంట్‌తో కావ్య మారన్.. ఓ కీలక ఆల్‌రౌండర్‌ను కొనాలని ప్లాన్ రెడీ చేసుకుందంట. మరి ఆ ప్లేయర్ ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ మొత్తం 15 మంది ఆటగాళ్లను రిటైన్ చేసుకోగా.. టీమ్‌కు మరో 10 మంది ప్లేయర్స్ అవసరం. ముఖ్యంగా SRH జట్టుకు అవసరమయ్యే పలువురు బౌలర్లను కూడా తీసుకోవాలని చూస్తోంది. అయితే ఈ 10 మంది ఆటగాళ్లలో.. రెండు ఫారెన్ ప్లేయర్ల స్లాట్స్ కూడా ఖాళీగా ఉన్నాయి.

2 /5

ఐపీఎల్ 19వ సీజన్‌కు ముందే SRH టీమ్.. తమ మైనస్‌లను గుర్తించి, దానికి అనుగుణంగా పర్స్‌లో ఉన్న మొత్తాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలని చూస్తోంది. రిటెన్షన్ ప్రక్రియ కంప్లీట్ కావడంతో.. ఇప్పుడు దృష్టి అంతా మినీ వేలంలో సరైన ఆటగాళ్లను ఎంపిక చేసుకోవడంపై ఉంది.    

3 /5

పాట్ కమ్మిన్స్ సారధ్యంలోనే ఐపీఎల్ 2026లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ బరిలోకి దిగబోతోంది. అయితే కెప్టెన్ కమ్మిన్స్ త్వరలో జరగబోయే మినీ వేలంలో.. ఓ ఆటగాడిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని కావ్య పాపని కోరినట్లు సమాచారం.

4 /5

దీంతో ఈ మధ్యకాలంలో ఫుల్‌ఫామ్‌లో ఉన్నా ఆస్ట్రేలియా ఆల్ రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్‌ని.. మినీ వేలంలో ఎలాగైనా తమ టీమ్‌కు బిడ్ చేసుకునేలా కావ్య మారన్ ప్లాన్ చేస్తోంది. ఇప్పటికే కామెరాన్‌ కోసం పలు ఫ్రాంచైజీలు కూడా పోటీ పడబోతున్నాయని తెలుస్తోంది.   

5 /5

సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ బ్యాటింగ్ విషయానికొస్తే.. ఓపెనింగ్ స్థానంలో అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్ జోడీ జట్టుకు కీలకం. ఈ ఇద్దరు ప్లేయర్లు తమ విధ్వంసక బ్యాటింగ్‌తో బౌలర్లకు చుక్కలు చూపిస్తారు. వీరి భాగస్వామ్యం జట్టుకు ఎక్కువ పరుగులు సాధించడంలో సహాయపడుతుంది.    

IPL 2026 Kavya Maran SRH SRH Kavya Maran IPL Kavya Maran Strategy Sun Risers Hyderabad SRH Released Players SRH Retention Players

Next Gallery

KCR Favourite Curry: కేసీఆర్‌కు ఇష్టమైన కూర ఏంటో తెలుసా.. దాని టేస్ట్ మాములుగా ఉండదు.. ఎలా చేస్తారో తెలిస్తే మీరు కూడా ప్లేట్‌ ఖాళీ చేసేస్తారు!