IPL 2026 Updates: ఈ ఐదు జట్ల కెప్టెన్ల పదవి ఊస్టింగ్..! లిస్ట్‌లో ఎవరున్నారంటే..?

IPL 2027 Captain Changes: ఈ ఐపీఎల్‌లో బ్యాట్స్‌మెన్లు సిక్సర్లు, ఫోర్లతో స్టేడియాలను హోరెత్తిస్తున్నారు. దొరికిన బంతి దొరికినట్లు బౌండరీలకు తరలిస్తూ పరుగుల వరద పారిస్తున్నారు. అయితే కొన్ని జట్ల కెప్టెన్లు మాత్రం.. పేలవ ఫామ్‌తో అటు ప్లేయర్‌గా.. ఇటు నాయకుడిగా విఫలమవుతున్నారు. వచ్చే సీజన్‌కు ఈ ఐదుగురు ప్లేయర్లు తమ కెప్టెన్సీ కోల్పోయే అవకాశం ఉందని క్రికెట్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. లిస్టులో ఉన్న ఆటగాళ్లు ఎవరో ఇక్కడ చుద్దాం..
 
ఐపీఎల్ 2024 సీజన్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ తీసుకున్న నిర్ణయం క్రికెట్ అభిమానులను భారీ షాక్‌కు గురిచేసింది. గుజరాత్ టైటాన్స్‌ నుంచి హార్థిక్ పాండ్యాను ట్రేడ్ చేసుకుని.. రోహిత్ శర్మ స్థానంలో కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు కూడా అప్పగించింది. అయితే పాండ్యా కెప్టెన్‌గా తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు బెడిసి కొడుతున్నాయి. ఆటగాడిగా కూడా విఫలం అవుతుండడంతో వచ్చే సీజన్‌కు పాండ్యా స్థానంలో మరో ప్లేయర్‌ను కెప్టెన్‌ చేసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.  

2024 సీజన్‌లో విజేతగా నిలిపిన శ్రేయాస్ అయ్యర్‌ను మినీ వేలానికి ముందు రిలీజ్ చేసి కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ పెద్ద తప్పు చేసింది. వేలంలో పంజాబ్ దక్కించుకోగా.. గతేడాది ఫైనల్‌కు చేర్చగా.. ఈ సీజన్‌లో ఇప్పటివరకు ఓటమి లేకుండా జట్టును నడిపిస్తున్నాడు. అయ్యర్ స్థానంలో కేకేఆర్ కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు చేపట్టిన రహానే.. దారుణంగా ఫెయిల్ అయ్యాడు. ఈ సీజన్‌లో ఆడిన 7 మ్యాచ్‌ల్లో ఒక మ్యాచ్‌లోనే కేకేఆర్ విజయం సాధించింది. వచ్చే సీజన్‌కు రహానే నాయకుడిగా ఉండడం అనుమానమే.  

పాట్ కమ్మిన్స్ ఫిట్‌నెస్ కారణంగా టీమ్‌కు దూరం కావడంతో ఇషాన్ కిషన్‌ను కెప్టెన్ చేసింది సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద టీమ్. త్వరలోనే కమిన్స్ రీఎంట్రీ ఇవ్వనుడండంతో మరీ కెప్టెన్‌గా ఇషాన్‌ను తొలగిస్తుందా.. భవిష్యత్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని కంటిన్యూ చేస్తుందా అనేది ఇంట్రెస్టింగ్‌గా మారింది. ఐపీఎల్ 2024 సీజన్‌లో కమిన్స్ నాయకత్వంలోనే SRH ఫైనల్‌కు చేరింది. అయితే గత సీజన్‌లో దారుణంగా విఫలమైంది. ఈ నేపథ్యంలో సన్‌రైజర్స్ మేనేజ్‌మెంట్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో చూడాలి.  

కేఎల్ రాహుల్‌ను వదులుకుని.. 2024 మినీ వేలంలో రిషభ్‌ పంత్‌ను రూ.27 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది లక్నో సూపర్ జెయింట్స్. తమ జట్టు రాతను మారుస్తాడని పంత్‌పై భారీ అంచనాలు పెట్టుకుంది. అయితే పంత్ బ్యాటర్‌గా.. కెప్టెన్‌గా అంచనాలను అందులేకపోయాడు.   

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌ కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్‌ పేలవ ఫామ్‌ టీమ్‌కు భారంగా మారింది. టీమ్‌లో ఇతర ఆటగాళ్లు రాణిస్తున్నా.. గైక్వాడ్ మాత్రం దారుణంగా విఫలమవుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలోనే వచ్చే సీజన్‌కు సంజూ శాంసన్‌కు కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు అప్పగించాలనే డిమాండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి.   

