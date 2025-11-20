Sun Risers Hyderabad Auction Strategy: ఐపీఎల్-2026 మినీ వేలం డిసెంబర్ 16న అబుదాబీలో జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫ్రాంఛైజీ వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇప్పటికే టీమిండియా వెటరన్ పేసర్ మహమ్మద్ షమీని.. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్కు ట్రేడ్ చేసి రూ. 10 కోట్లను అకౌంట్లో వేసుకున్న సన్ రైజర్స్.. రాహుల్ చహర్, అభినవ్ మనోహర్, ఆడం జంపా, సిమర్జీత్ సింగ్ వంటి ఆటగాళ్లను రిలీజ్ చేసి పర్సును నింపుకుంది. అసలు ఐపీఎల్ 19వ సీజన్ కోసం కావ్య పాప ప్లాన్స్ ఏంటి..? ఆమె పర్స్లో ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి..? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావ్య మారన్.. ఐపీఎల్ 2026 కోసం కోర్ టీమ్తో పాటు యువ ప్లేయర్లను తన దగ్గరే అట్టిపెట్టుకొని.. చాలా మంది ఆటగాళ్లను రిలీజ్ చేసింది. SRH విడుదల చేసిన ఆటగాళ్లలో.. అభినవ్ మనోహర్, అథర్వ టైడ్, సచిన్ బేబీ, వియాన్ ముల్దర్, మహమ్మద్ షమీ, సిమర్జిత్ సింగ్, రాహుల్ చాహర్, ఆడమ్ జంపాల ఉన్నారు.
దీంతో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ పర్సు రూ. 25.5 కోట్లకు పెరిగింది. ఇక వేలంలో గరిష్టంగా SRH.. 10 మంది ఆటగాళ్లను కొనుగోలు చేసే ఛాన్స్ ఉంది. అందులో ఇద్దరు ఫారెన్ ప్లేయర్స్ ఉండాలి. అయితే సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ మరో 10 మందిని కచ్చితంగా కొనాలనే రూల్ లేదు. స్వాడ్ 18 మంది ప్లేయర్ల నుంచి 25 మంది ప్లేయర్ల వరకు ఉండొచ్చు.
ఇక వేలంలో కావ్య మారన్ పేసర్లు, స్పిన్నర్లపై కన్నేసే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే బ్యాటింగ్ లైనప్ ఇప్పటికే సెట్ అయ్యి ఉంది. కుదిరితే వీరికి బ్యాకప్ ప్లేయర్లను కొనుగోలు చేసే వీలుంది. ముఖ్యంగా రవి బిష్ణోయ్ను సొంతం చేసుకునేందుకు వెళ్లొచ్చు. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం SRH స్పిన్నర్ లేమితో ఇబ్బంది పడుతుంది.
రవి బిష్ణోయ్ని సొంతం చేసుకుంటే సన్ రైజర్స్ స్పిన్ సమస్యలు దాదాపుగా తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది. జీషన్ అన్సారీ రూపంలో జట్టులో ఇప్పటికే మరో స్పిన్నర్ ఉన్నాడు. అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్లు కూడా బౌలింగ్ చేయగలరు. బిష్ణోయ్ని సొంతం చేసుకుంటే బౌలింగ్ మరింత బలంగా మారే ఛాన్స్ ఉంది.
ఇక పేసర్ల విషయానికి వస్తే వేలంలోకి ఎవరు వస్తారో తెలియడం లేదు. ఎందుకంటే అన్ని ఫ్రాంచైజీలు రిలీజ్ చేసిన ప్లేయర్లలో చెప్పుకోదగ్గ బౌలర్లు అయితే లేరు. పతిరాన మాత్రమే కనిపిస్తున్నాడు. అయితే ఈ బౌలర్ రీసెంట్ టైమ్లో గాయాలతో ఇబ్బంది పడుతున్నాడు.
సన్ రైజర్స్ జట్టులో ప్యాట్ కమిన్స్, జైదేవ్ ఉనాద్కట్, హర్షల్ పటేల్, ఇషాన్ మలింగ, కార్స్ రూపంలో పేసర్లు అయితే ఉన్నారు. నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి రూపంలో మరో పేసర్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాడు. కాబట్టి కావ్య మారన్ బడా ప్లేయరో కోసం వెళ్లకపోవచ్చు. సన్ రైజర్స్ ప్లేయింగ్ ఎలెవెన్ ఇప్పటికే సెట్ అయ్యింది. మిగిలిన పర్సుతో బ్యాకప్ ప్లేయర్లను సొంతం చేసుకునే అవకాశం ఉంది.