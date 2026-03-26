IPL 2026: ఐపీఎల్ లవర్స్‌కి బంపర్ న్యూస్.. నేడే హైదరాబాద్‌ మ్యాచ్‌ టికెట్లు రిలీజ్‌!

IPL Tickets Release: మరో రెండు రోజుల్లో ఐపీఎల్‌ సీజన్‌ అట్టహాసంగా ప్రారంభంకానుంది. దీంతో క్రికెట్‌ అభిమానులు పండుగ చేసుకోనున్నారు. ఎంత టీవీలో, ఫోన్‌లో, పెద్ద స్క్రీన్స్‌పై చూసినా.. గ్రౌండ్‌లో లైవ్‌గా చూస్తే మాత్రం వచ్చే కిక్కే వేరు. మరి స్టేడియంలో మ్యాచ్‌ చూడాలనుకునే వారు అలర్ట్‌ కావాల్సిన సమయం వచ్చేసింది. హైదరాబాద్‌లో జరగనున్న ఏకైక మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన టికెట్లు నేడు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. 
 
ఈ మార్చి 28న ఐపీఎల్ 2026 గ్రాండ్‌గా బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ప్రారంభం కాబోతుంది. సన్ రైజర్స్ వర్సెస్ ఆర్సీబీ ఈ మ్యాచ్‌లో తలపడనున్నాయి. హైదరాబాద్‌లో జరగనున్న ఏకైక మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన టికెట్లు ఈరోజు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.  

ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఏప్రిల్ 5వ తేదీన జరిగే SRH Vs LSG మ్యాచ్ టికెట్లపై అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఏప్రిల్ 5న మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు జరిగే ఈ మ్యాచ్ టికెట్లను మార్చి 26, గురువారం సాయంత్రం 5 గంటలకు విడుదల చేయనున్నారు.  

ఈ మ్యాచ్ నేరుగా వీక్షించాలనే అభిమానులు డిస్ట్రిక్ యాప్‌లో టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి రెండు టికెట్లకు ఒక సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జెర్సీ ఫ్రీగా ఇవ్వనున్నట్లు సన్‌రైజర్స్‌ ప్రకటించింది. ఆఫ్‌లైన్‌లో కూడా టికెట్లు అభిమానులకు అందుబాటులో ఉంటాయి.  

అయితే.. ఆఫ్‌లైన్ టికెట్లను ఎక్కడ విక్రయిస్తారనే విషయంలో ప్రస్తుతానికి స్పష్టత లేదు. సన్‌‌‌‌‌‌‌‌రైజర్స్‌‌‌‌‌‌‌‌ హైదరాబాద్‌‌‌‌‌‌‌‌ జట్టుకు ఇషాన్ కిషన్ కెప్టెన్సీ బాధ్యతలను భుజానికెత్తుకున్నాడు.   

వెన్ను నొప్పి కారణంగా రెగ్యులర్‌‌‌‌‌‌‌‌ కెప్టెన్‌‌‌‌‌‌‌‌ ప్యాట్‌‌‌‌‌‌‌‌ కమిన్స్‌‌‌‌‌‌‌‌ తొలి మ్యాచ్‌‌‌‌‌‌‌‌లకు అందుబాటులో ఉండటం లేదు. కమిన్స్ గాయం నుంచి కోలుకుంటున్నాడు. కమిన్స్‌‌‌‌‌‌‌‌ పూర్తిగా కోలుకునేవరకు ఇషాన్‌‌‌‌‌‌‌‌ కిషన్‌‌‌‌‌‌‌‌ కెప్టెన్‌‌‌‌‌‌‌‌గా వ్యవహరిస్తాడు. అభిషేక్‌ శర్మ‌‌‌‌‌‌‌ వైస్‌‌‌‌‌‌‌‌ కెప్టెన్‌‌‌‌‌‌‌‌గా వ్యవహరిస్తాడు.  

