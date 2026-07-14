Hardik Pandya Trade News: ఐపీఎల్ 2027 సీజన్కు ముందు ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా గురించి జోరుగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. పాండ్యా ముంబై టీమ్ను వీడడం దాదాపు ఖాయమైపోయిందని ప్రచారం జరుగుతోంది. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ జట్లు పాండ్యాను కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా.. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టుతో ట్రేడ్ డీల్ దాదాపు పూర్తయిందని చెబుతున్నారు. అయితే పాండ్యాను రిలీజ్ చేసేందుకు ముంబై ఇద్దరు కీలక ప్లేయర్లును కోరినట్లు తెలుస్తోంది.
హార్దిక్ పాండ్యా విషయంలో ముంబై, చెన్నై జట్ల మధ్య ట్రేడ్ చర్చలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. పాండ్యాను రిలీజ్ చేయాలంటే.. ఆయుష్ మాత్రే, శివమ్ దుబేలను తమకు ఇవ్వాలని ముండై డిమాండ్ చేసినట్లు తెలిసింది.
అయితే ఆయూష్ మాత్రేను వదులుకునేందుకు చెన్నై టీమ్ అంగీకారం తెలపటం లేదు. దుబేతోపాటు ఖలీల్ అహ్మద్ను వదులుకుంటామని.. ఆయుష్ మాత్రేను మాత్రం ఇవ్వలేమని CSK అంటోంది.
ఖలీల్ అహ్మద్ను వద్దనుకుంటే.. డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ను రిలీజ్ చేసేందుకు సీఎస్కే ముందుకు వచ్చినట్లు సమాచారం. పాండ్యా స్థానంలో దుబే, బ్రెవిస్లను తీసుకునేందుకు ముంబై ఒప్పుకుందని.. ట్రేడ్ డీల్ ఫైనల్ అయిందని చెబుతున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో సీఎస్కే ఆటగాడు బ్రెవిస్ చేసిన ఇన్స్టా పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. బ్రెవిస్ గులాబీ రంగు కారులో కూర్చున్న తన ఫోటోను షేర్ చేస్తూ.. 'హోమ్ హిట్స్ డిఫరెంట్' అనే క్యాప్షన్తో పోస్ట్ చేశాడు. దీంతో పాండ్యాకు బదులుగా డెవోల్ట్ బ్రెవిస్ ముంబై ఇండియన్స్ జట్టులో చేరనున్నాడని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు.
మరోవైపు సూర్యకుమార్ యాదవ్ను కూడా రిలీజ్ చేయాలని ముంబై యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. సూర్యకుమార్ స్థానంలో బ్రెవిస్ తీసుకుంటే.. మిడిల్ ఆర్డర్ బలోపేతం అవుతుందని భావిస్తోంది. రోహిత్ శర్మ, జస్ప్రీత్ బుమ్రా మినహా మిగిలిన టీమ్ను యువకులతో నింపాలని చూస్తున్నట్లు సమాచారం.