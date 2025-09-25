IPS Poorva Choudhary: UPSC సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్ష భారతదేశంలోని అత్యంత కఠినమైన పరీక్షలలో ఒకటి. ప్రతి సంవత్సరం వేలాది మంది అభ్యర్థులు ఈ పరీక్షకు హాజరవుతారు. వీటిలో కొందరు వారి అసాధారణ పనితీరు, విజయాల కోసం ప్రత్యేకంగా నిలుస్తారు. అలాంటి ఒక అభ్యర్థి పూర్వ చౌదరి. ఆమె UPSC CSE 2024లో AIR 533 సాధించింది. చదువులోనే కాకుండా అందంతోనూ ఆకట్టుకుంటుంది.
పూర్వ తల్లి ఇల్లు రాజస్థాన్ లోని హనుమాన్ గఢ్ జిల్లాలోని బోలావాలి గ్రామంలో నివసించే భద్రలో ఉంది. ఆమె తండ్రి ఓంప్రకాష్ సహారన్ రాజస్థాన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ (RAS)లో అధికారి. పూర్వ చిన్నప్పటి నుంచి క్రమశిక్షణా జీవనశైలి, అంకితభావానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆమె తెలివితేటలతో పాటు, ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని కూడా ఆమె మెచ్చుకుంది.
అపూర్వ తన పాఠశాల విద్యను సెయింట్ జేవియర్స్ పాఠశాలలో పూర్తి చేసింది. పాఠశాల విద్య పూర్తి చేసిన తర్వాత, ఆమె ఢిల్లీకి వెళ్లి, అక్కడ ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయంలోని లేడీ శ్రీ రామ్ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ (LSR) నుండి పట్టభద్రురాలైంది. ఆమె ఎప్పుడూ సివిల్ సర్వీసెస్లో చేరాలని కలలు కన్నది. గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తయిన వెంటనే, ఆమె UPSC సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షకు సిద్ధం కావడం ప్రారంభించింది.
UPSCకి సిద్ధమయ్యే ప్రయాణం పూర్వకి అంత సులభం కాదు. కానీ ఆమె తనను తాను ప్రేరేపించుకుంది. తన సామర్థ్యాలను నమ్ముకుంది. ఆమె UPSC CSE 2024 లో 533 ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ తో ఉత్తీర్ణత సాధించినప్పుడు ఆమె కృషి చివరికి ఫలించింది. అపూర్వ ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ (IPS)కి ఎంపికైంది.
పూర్వా సోషల్ మీడియాలో బలమైన గుర్తింపు పొందింది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలా మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. ఆమె తన చిత్రాలను, తన జీవిత స్నిప్పెట్లను పోస్ట్ చేస్తుంది. ఆమె పోస్ట్లు క్రమం తప్పకుండా వేలాది లైక్లు, వ్యాఖ్యలను పొందుతాయి.
