iQOO 15: అమెజాన్‌లో ఐక్యూ 15 భారీ ధర తగ్గింపు.. రూ.77 వేల ఫోన్ కేవలం రూ.31,999కే?

iQOO 15 Price: iQOO 15 (Apex Edition) స్మార్ట్‌ఫోన్  అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. ఈ మొబైల్ పై ఎన్నో రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ఐదు శాతం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్‌తో పాటు అదనంగా బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని వినియోగిస్తే చీప్ ధరకే ఈ మొబైల్స్ సొంతం చేసుకోవచ్చు..

iQOO 15 Apex Edition Price Cut: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ iQOO మొబైల్స్‌కి మంచి డిమాండ్ ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రత్యేకమైన ఎడిషన్‌తో విడుదలయ్యే కొన్ని మొబైల్స్ అయితే చాలామంది ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అత్యంత తక్కువ ధరల్లోనే గేమింగ్ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ లాంచ్ అవడంతో చాలామంది ఏకబడి మరి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మీరు కూడా మంచి ఐక్యూ మొబైల్ ని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఆమెజాన్ మీకోసం అద్భుతమైన ఆఫర్స్ అందిస్తోంది. 
 
ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్ కొన్ని మొబైల్స్‌పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో పాటు బ్యాంక్ ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ బ్రాండ్ కు సంబంధించిన కొన్ని ఫోన్లైతే సగం ధరలకే లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఏ స్మార్ట్‌ఫోన్ పై అత్యధిక డిస్కౌంట్ లభిస్తుందో తెలుసుకోండి.   

iQOO 15 (Apex Edition) స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇప్పుడు అమెజాన్‌లో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. మార్కెట్లో సాధారణ వేరియంట్ ధర (MRP) రూ.76,999 కాగా.. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఐదు శాతం ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ.72,999 కే పొందవచ్చు.   

ఇవే కాకుండా ఈ iQOO 15 స్మార్ట్‌ఫోన్ పై అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఈ మొబైల్‌ని కొనుగోలు చేసే క్రమంలో అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.5 వేల వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ కేవలం రూ.68,999 లోపే పొందవచ్చు..

ఇవే కాకుండా ఈ iQOO 15 మొబైల్ పై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే ఈ ఆఫర్ వినియోగించాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఏదైనా పాత స్మార్ట్‌ఫోన్  ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాదాపు రూ.37 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఇలా వచ్చిన బోనస్‌ను స్మార్ట్‌ఫోన్  ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే రూ. 31,999 కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.

అలాగే ఈ iQOO 15 స్మార్ట్‌ఫోన్ ఫీచర్స్‌కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ప్రస్తుతం 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన స్మార్ట్‌ఫోన్  ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది 6.85 ఇంచుల Samsung 2K M14 LTPO OLED డిస్‌ప్లే, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 6000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్టుతో లభిస్తుంది. 

ఇక ఈ iQOO 15 మొబైల్ వెనక భాగంలో అద్భుతమైన ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని 50MP మెయిన్ కెమెరాతో పాటు అదనంగా మరో 50MP అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా లభిస్తుంది. దీంతో పాటు 50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో 3x ఆప్టికల్ జూమ్ సపోర్ట్ తో లభిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7000mAh భారీ బ్యాటరీ, 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తో అందుబాటులో ఉంది.

