iQOO 15R Price Cut: ఎప్పటి నుంచో iQOO బ్రాండ్లో ప్రీమియం మొబైల్ తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఈ స్టోరీ మీ కోసమే.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ ఈ బ్రాండ్కి సంబంధించిన స్మార్ట్ఫోన్స్ అత్యంత చౌవక ధరల్లోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే ఈ మొబైల్స్పై ఎన్నో రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అవేంటో? ఈ బ్రాండ్ ఏ మొబైల్ చీప్ ధరకు లభిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
iQOO 15R స్మార్ట్ఫోన్ చాలా చీప్ ధరకే లభిస్తోంది. దీనిని అమెజాన్లో కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా 12GB ర్యామ్, 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
మార్కెట్లో ఈ వేరియంట్ అసలు ధర రూ.56,999 కాగా.. ఇప్పుడే అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా 16 శాతం ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ.47,998 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా దీనిపై అమెజాన్లో బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇవి వినియోగించి కొనుగోలు చేసేవారికి స్పెషల్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ఉన్న బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే..HDFC, SBI, ICICI ఈ మూడు బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి ఏకంగా రూ.4 వేల వరకు స్పెషల్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం రూ.43,998లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఈ మొబైల్పై ఉన్న ఎక్చేంజ్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. మీ దగ్గర ఉన్న ప్రీమియం మొబైల్ను ఎక్చేంజ్ చేస్తే దాదాపు రూ.23,150 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. అయితే, ఇది కేవలం మీరు ఎక్చేంజ్ చేసే పాత స్మార్ట్ఫోన్ కండీషన్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. కండీషన్ బాగుంటేనే ఈ బోనస్ పొందవచ్చు.
iQOO 15R స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.59-అంగుళాల 1.5K AMOLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 5000 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్తో వచ్చింది. దీంతో పాటు అత్యాధునిక Snapdragon 8 Gen 5 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో లాంచ్ అయ్యింది..
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్భారీ 7600mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని బ్యాక్ సెటప్లో 50MP (Sony LYT-700V OIS) ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 8MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరాలను ఉన్నాయి. ఇందులో ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరాను కూడా అందించారు.. అలాగే ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత OriginOS 6 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో రన్ అవుతుంది.