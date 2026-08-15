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Iqoo 16: 8500mAh బ్యాటరీతో త్వరలోనే iQOO 16 ఫోన్‌.. ఫీచర్లు చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 15, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:30 PM IST

Iqoo 16 Specs Leaked: త్వరలో మార్కెట్లోకి iQOO 16 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇది చాలా ప్రీమియం డిజైన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇటీవల దీనికి సంబంధించిన కొన్ని వివరాలకు కూడా లీకయ్యాయి..

Iqoo 16 Specs Leaked: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌దిగ్గజం వివో సబ్ బ్రాండ్ ఐకు త్వరలోనే మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని iQOO 16 పేరుతో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన ఫీచర్స్‌తో పాటు ఇతర వివరాలు లీక్ అయ్యాయి. దీనిని బట్టి చూస్తే ఈ మొబైల్ అద్భుతమైన  2K రిజల్యూషన్ డిస్‌ప్లే తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 

Iqoo 16 Price1/5

iQOO 16 మొబైల్

iQOO 16 మొబైల్ అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు టిప్‌స్టర్ డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ ఇటీవల కొన్ని లీక్ చేశారు. దీని బట్టి చూస్తే... ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో 2K రిజల్యూషన్, 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన 6.85-అంగుళాల ఫ్లాట్ శాంసంగ్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.   

Iqoo 16 Price In India2/5

చిప్‌సెట్‌

iQOO 16 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్‌కామ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6 ప్రో చిప్‌సెట్‌తో పాటు అడ్రెనో 850 GPUతో పనిచేస్తుందని లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇది కొత్తగా డిజైన్ చేసిన రియర్ కెమెరా మాడ్యూల్ ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రోటోటైప్‌లో సిమెట్రికల్ డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లు కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.  

Iqoo 16 Specs3/5

8,500 mAh బ్యాటరీ

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో అద్భుతమైన హాప్టిక్ ఫీడ్‌బ్యాక్ కోసం ఇందులో X-యాక్సిస్ లీనియర్ మోటార్ ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు iQOO 16లో 8,500 mAh బ్యాటరీ ఉండే అవకాశాలున్నాయి.. సెక్యూరిటీ కోసం ఇందులో 3D అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా అందించినట్లు లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి.   

Iqoo 16 Price4/5

IMEI డేటాబేస్‌

ఈ iQOO 16 స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.. ఇటీవల, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ I2601 మోడల్ నంబర్‌తో IMEI డేటాబేస్‌లో కూడా కనిపించినట్లు తెలుస్తోంది. పెరుగుతున్న మెమరీ చిప్ ధరల కారణంగా.. iQOO 16 భారతదేశంలో విడుదలయ్యే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. అయితే, ఈ విషయంపై కంపెనీ ఎలాంటి సమాచారం అందించినట్లు సమాచారం. 

Iqoo 16 Specs Leaked5/5

డిస్‌ప్లే

ఈ iQOO 16 స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో అద్భుతమైన గేమింగ్ ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇక గతంలో భారత మార్కెట్లోకి విడుదలైన iQOO 15 స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది కూడా అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇందులో  2K రిజల్యూషన్, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 6000 నిట్స్ గరిష్ట ప్రకాశం స్థాయితో కూడిన 6.85-అంగుళాల సాంసంగ్ M14 8T LTPO AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.. అదేవిధంగా ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.

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