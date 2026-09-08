/8,400mAh బ్యాటరీతో iQOO 16 మొబైల్.. 16GB RAMతో దుమ్మురేపనున్న కొత్త ఫోన్!

Iqoo 16 Expected Specifications: మార్కెట్లోకి iQOO కంపెనీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ బ్యాటరీతో కూడిన iQOO 16 స్మార్ట్ఫోన్ను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అంతేకాకుండా దీనిని కంపెనీ దిమ్మతిరిగే డిజైన్తో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Iqoo 16 Expected Specifications: ప్రపంచ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో ఎప్పటికప్పుడు అద్భుతమైన టెక్నాలజీతో మొబైల్ లవర్స్ను ఆకట్టుకునే ప్రముఖ బ్రాండ్ iQOO.. ఈ కంపెనీ ఎప్పటికప్పుడు దిమ్మతిరిగే ఫీచర్స్తో అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్స్ను చీప్ ధరలకే విక్రయిస్తున్నాయి. అయితే, అతి త్వరలోనే మార్కెట్లోకి మరో అద్భుతమైన మొబైల్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. అదేంటో? దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ కంపెనీ iQOO మార్కెట్లోకి తమ కొత్త iQOO 16 స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇది ప్రీమియం డిజైన్తో పాటు అద్భుతమైన స్పెషిఫికేషన్స్తో లాంచ్ కాబోతోంది. ముఖ్యంగా అదిరిపోయే కెమెరా సెటప్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అనేక వివరాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ భారీ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో విడుదలైన iQOO 15 స్మార్ట్ఫోన్ 7,000mAh బ్యాటరీతో విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే.. అయితే, iQOO 16లో ఏకంగా 8,400mAh భారీ బ్యాటరీతో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఎలాంటి చార్జింగ్ సమస్యలు లేకుండా ఎంతో అద్భుతంగా పని చేస్తుంది.
iQOO 16 స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో అద్భుతమైన 6.85 అంగుళాల 2K హై-రిజల్యూషన్ డిస్ప్లేతో విడుదల కాబోతున్న్లు తెలుస్తోంది.. వీడియోలతో పాటు గేమింగ్ చేసేవారికి ఇది సూపర్ విజువల్ అనుభూతిని అందిస్తున్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు క్లియర్గా చెబుతున్నాయి. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన 3D అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్తో కూడా అందుబాటులోకి రాబోతోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో కంపెనీ క్వాల్కామ్ (Qualcomm)కి సంబంధించిన పవర్ఫుల్ స్నాప్డ్రాగన్ చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు తెలుపుతున్నారు. మల్టీ టాస్కింగ్, లాగ్-ఫ్రీ గేమింగ్ చేయాలనుకునేవారికి ఈ స్మార్ట్ఫోన్ బెస్ట్ ఆప్షన్గా మారబోతున్నట్లు టెక్ నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే ఇది 16GB RAM సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి రానుంది.
ఈ మొబైల్ వెనక భాగంలో రౌండెడ్ ఎడ్జెస్తో కూడిన సరికొత్త స్క్వేర్ షేప్ కెమెరా మాడ్యూల్ డిజైన్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇందులో అద్భుతమైన 50 మెగాపిక్సెల్ OmniVision OV50Q ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది తక్కువ వెలుతురులోనూ అద్భుతమైన ఫొటోలను అందిస్తున్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు తెలుపుతున్నారు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అధికారిక లాంచ్ తేదీతో పాటు ధర వివరాలను త్వరలోనే వెల్లడించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.