Iqoo Neo 10 Massive Discount On Amazon: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే iQOO Neo 10 స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో ఈ మొబైల్పై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేస్తే భారీ తగ్గింపుతో సొంతం చేసుకోవచ్చు..
Iqoo Neo 10 Massive Discount On Amazon Latest News: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఐక్యూ బ్రాండ్కు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్ అయితే అత్యంత చీప్ ధరల్లో లభిస్తున్నాయి. గతంలో మార్కెట్లోకి విడుదలైన iQOO Neo 10 అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తుంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ తో పాటు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..
256 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన iQOO Neo 10 స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో వివిధ ధరల్లో అందుబాటులో ఉంది. దీనిని కంపెనీ మార్కెట్లో ఇప్పుడు MRP ధర రూ.45,999 తో విక్రయిస్తోంది. అయితే దీనినే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 17 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.37,999 లోపే అందుబాటులో ఉంది.
అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ పై అద్భుతమైన బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.2000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుతో పాటు ఎస్బిఐ బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి కూడా ఇంతే తగ్గింపు లభిస్తుంది.
ఇక దీనిపై అదనంగా అమెజాన్ ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా మీరు ఏదైనా పాత మొబైల్లో ఎక్స్చేంజ్ చేసి ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే దాదాపు రూ.36 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ బోనస్ను మొబైల్ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే ఏకంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ రూ.1,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు..
iQOO Neo 10 స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది గేమింగ్స్తో పాటు గ్రాఫిక్స్ పనితీరును మెరుగుపరచడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన Supercomputing Chip Q1 కూడా అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనివల్ల గేమింగ్ చేసేటప్పుడు అద్భుతమైన విజువల్స్ ను పొందుతారు..
అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6.78-ఇంచుల 1.5K AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్స్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన భారీ 7000mAh బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు ప్రత్యేకమైన 120W FlashCharge సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల 19 నిమిషాల్లోనే బ్యాటరీ ఒకటి నుంచి 50 శాతం వరకు చార్జ్ అవుతుంది..