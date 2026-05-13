Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Iqoo Z10 Lite: కేవలం రూ.698కే iQOO Z10 Lite 5G స్మార్ట్‌ఫోన్.. అమెజాన్‌లో అదిరిపోయే డీల్!

Iqoo Z10 Lite: కేవలం రూ.698కే iQOO Z10 Lite 5G స్మార్ట్‌ఫోన్.. అమెజాన్‌లో అదిరిపోయే డీల్!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 13, 2026, 10:47 AM IST|Updated: May 13, 2026, 10:47 AM IST

iQOO Z10 Lite 5G Big Offer: అమెజాన్‌లో iQOO Z10 లైట్ 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనుగోలు చేసేవారికి బంపర్‌ ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా దీనిపై ప్రత్యేకమైన బోనస్‌ ఆఫర్‌ అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా అదనంగా ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌తో చీప్‌ ధరకే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ సొంతం చేసుకోవచ్చు..

Iqoo Z10 Lite Latest News1/5

iQOO Z10 లైట్ 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇదే మంచి సమయంగా భావించవచ్చు. ఇది అత్యంత తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్స్‌ ఉన్న స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌లో ఒకటి..ఈ మొబైల్ ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా అమెజాన్‌లో చాలా డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది.   

Iqoo Z10 Lite News2/5

అలాగే ఈ iQOO Z10 లైట్ 5G మొబైల్‌ 6.56-inc LCD డిస్ప్లే, 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా  మృదువైన స్క్రోలింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. కాబట్టి గేమింగ్‌ చేసేవారికి ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా బాగా పని చేస్తుంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek డైమెన్సిటీ 6300 5G ప్రాసెసర్‌తో లభిస్తోంది. అలాగే 6000 mAh భారీ బ్యాటరీతో అందుబాటులో ఉంది. 

Iqoo Z10 Lite Offers3/5

ఈ iQOO Z10 లైట్ 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఒక్కసారి ఛార్జ్‌ చేస్తే దాదాపు రెండు రోజుల వరకు బ్యాటరీ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇందులో 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఇక వెనక భాగంలో చాలా ప్రత్యేకమైన కెమెరా సెటప్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 50MP ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 2MP డెప్త్ సెన్సార్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అలాగే 8MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.   

Iqoo Z10 Lite Price4/5

ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆధారిత Funtouch OS 14 పై ఆపరేటింగ్‌ సిస్టంపై రన్‌ అవుతుంది. ఇందులో అద్భుతమైన 5G నెట్‌వర్క్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఇక డిజైన్‌ పరంగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా స్లిమ్‌గా ఉంటుంది. అలాగే చాలా లైట్‌ వెయిట్‌తో అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. ఇది వివిధ రకాల కలర్‌ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. 

Iqoo Z10 Lite 5g5/5

ఇక iQOO Z10 లైట్ 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ప్రస్తుతం కంపెనీ మార్కెట్‌లో ధర రూ.12,998తో విక్రయిస్తోంది. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే అమెజాన్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా రూ.389 వరకు బోనస్‌ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ వినియోగించేవారికి ఏకంగా రూ.12,300 వరకు బోనస్‌ కూడా లభిస్తోంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ రూ.698కే పొందవచ్చు. అయితే, ఈ బోనస్‌ అనేది ఎక్చేంజ్‌ చేసే మొబైల్ కండీషన్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది.  

Tags:
Iqoo Z10 Lite 5G
Iqoo Z10 Lite Price
Iqoo Z10 Lite Offers
Iqoo Z10 Lite News

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
విశ్వాస పరీక్ష బ్లాక్ బస్టర్.. విజయ్ సర్కార్ మెజారిటీ అదిరింది..

విశ్వాస పరీక్ష బ్లాక్ బస్టర్.. విజయ్ సర్కార్ మెజారిటీ అదిరింది..

Vijay Floor Test Passed23 min ago
2

'తల్లికి వందనం' డబ్బు విడుదలకు ముహూర్తం ఫిక్స్..డబ్బులు అకౌంట్లో పడేది ఆరోజే!

Thalliki Vandanam Scheme26 min ago
3

ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన కింగ్‌ కోబ్రా.. వామ్మో ఎలా ఉందో చూడండి.. వీడియో!

King Cobra36 min ago
4

Dileep Raj Death News: సినీ ఇండస్ట్రీలో విషాదం.. ప్రముఖ నటుడు గుండెపోటుతో మృతి..

dileep raj39 min ago
5

కాంగ్రెస్ నాయకురాలు సోనియా గాంధీకి తీవ్ర అస్వస్థత..హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలింపు!

Sonia Gandhi Health1 hr ago