iQOO Z10R 5G స్మార్ట్ఫోన్ అమెజాన్లో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన రెండు శాతం ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో పాటు అదనంగా రూ.1000 వరకు బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూiQOO Z10R డా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి..
iQOO Z10R 5G Offer: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే iQOO బ్రాండ్కు సంబంధించిన మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లోత iQOO బ్రాండ్కు సంబంధించిన మొబైల్ పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి అద్భుతమైన బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అమెజాన్లో iQOO Z10R 5G స్మార్ట్ఫోన్పై దిమ్మతిరిగే ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీనిని కంపెనీ గతంలో విడుదల చేసినప్పటికీ ఇప్పటికీ మంచి డిమాండ్ ఉంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అమెజాన్ ఈ ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ అందిస్తూ వస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్పై ఉన్న ఆఫర్స్ ఏంటో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..
iQOO Z10R 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ MRP ధర రూ.23,499కి విక్రయిస్తోంది. అయితే, దీనిని అమెజాన్ లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా రెండు శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఇప్పుడు కేవలం రూ.22, 999కే పొందవచ్చు..
అలాగే ఈ మొబైల్పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీనిపై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని ఐసిఐసిఐ, ఎస్బిఐ, అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.1,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
దీనిపై ఉన్న ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వివరాల్లోకి వెళితే.. మీ దగ్గర ఏదైనా పాత బ్రాండెడ్ స్మార్ట్ఫోన్ను అమెజాన్కు ఎక్స్చేంజ్గా అందిస్తే దాని కండిషన్ను బట్టి గరిష్టంగా..రూ.21 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. అయితే, ఈ మొబైల్ను ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే రూ.1,999 లోపే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ బోనస్ అనేది మొబైల్ కండిషన్పై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఇక ఈ iQOO Z10R 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6.77-అంగుళాల Quad Curved AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1800 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన MediaTek Dimensity 7400 4nm ప్రాసెస్ ను కలిగి ఉంటుంది..
ఈ iQOO Z10R 5G స్మార్ట్ఫోన్ వెనుక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ కలిగి ఉంటుంది. దీని వెనకాలో Sony IMX882, OISతో 50MP ప్రధాన కెమెరా ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 2MP డెప్త్ సెన్సార్ కెమెరా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. ఇక ఈ మొబైల్ Android 15 ఆధారిత Funtouch OS 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఎంతో శక్తివంతమైన 5700 mAh భారీ బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది..