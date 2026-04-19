iQOO Z11x 5G: భారీ డిస్కౌంట్.. రూ.31 వేల ఫోన్ కేవలం రూ.1,998కే! ఎలాగో తెలుసుకోండి..

iQOO Z11x 5G స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో అమెజాన్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా కొన్ని బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే భారీ తగ్గింపు లభిస్తుంది..
iQOO Z11x 5G Discount Offers: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ iQOO నుంచి విడుదలయ్యే మొబైల్స్కి భారత మార్కెట్లో మంచి గుర్తింపు ఉంటుంది. చాలామంది ఈ మొబైల్స్ కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా యువత ఎక్కువగా ఈ బ్రాండ్తో మార్కెట్లోకి విడుదలయ్యి గేమింగ్ మొబైల్స్ కొనుగోలు చేస్తారు. అయితే, ఎప్పటినుంచో మీరు కూడా అత్యంత తక్కువ ధరలోనే iQOO బ్రాండ్ కు సంబంధించిన స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇది మీకోసమే..
iQOO Z11x 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఈ ఏడాది మార్చి నెలలో విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. దీనిని కంపెనీ మిడ్ రేంజ్ మొబైల్గా పరిచయం చేసింది. ఇందులో ఎన్నో రకాల శక్తివంతమైన ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలు. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7200 mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల ఫీచర్స్ ఉన్నాయి..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6.76 అంగుళాల (17.17 cm) FHD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది స్మూత్ గేమింగ్ కోసం 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వచ్చింది. అలాగే ఇందులో 1200 nits పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్టు కూడా లభిస్తుంది. దీనివల్ల ఎండలో కూడా మీకు ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 7400-Turbo 4nm ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో మార్కెట్లో బేస్ వేరియంట్ లభిస్తోంది. ఇక ఇది Android 16 ఆధారిత OriginOS 6.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టంతో వస్తోంది. ఇందులో ఎంతో ప్రత్యేకమైన డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ను కలిగి ఉంది.
ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన Sony IMX852 సెన్సార్తో కూడిన 50 MP మెయిన్ కెమెరా లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 2 MP బోకే (Bokeh) లెన్స్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చాలా అద్భుతమైన రంగుల్లో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా 44W ఫ్లాష్ఛార్జ్ (FlashCharge) సపోర్టుతో లాంచ్ అయింది.
ఇక ఇప్పుడే ఈ మొబైల్ను అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన స్మార్ట్ఫోన్ వేరియంట్ ద్వారా మార్కెట్లో MRP రూ.30,999 కాగా.. ఇప్పుడే అమెజాన్లో కొనుగోలు చేస్తే 32 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.20,998కే పొందవచ్చు.
అలాగే ఈ మొబైల్ పై ఎన్నో రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీనిపై ఉన్న బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని ఎస్బిఐతో పాటు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.1 వేయి వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే ఈ మొబైల్ పై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది వినియోగిస్తే రూ.19 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు ఈ మొబైల్ ను కేవలం రూ.1,998 కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.