Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Iqoo Z11x: 7200mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరా.. iQOO Z11x 5G పై మైండ్ బ్లోయింగ్ ఆఫర్‌.. రూ.1,398కే!

Iqoo Z11x: 7200mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరా.. iQOO Z11x 5G పై మైండ్ బ్లోయింగ్ ఆఫర్‌.. రూ.1,398కే!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 13, 2026, 02:30 PM IST|Updated: May 13, 2026, 02:30 PM IST

Iqoo Z11x 5g Massive Discount Offer: అమెజాన్‌లో iQOO Z11x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేస్తే అత్యంత తగ్గింపు ధరకే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. అలాగే దీనిపై అదనంగా ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ కూడా లభిస్తోంది. 

Iqoo Z11x Telugu News1/6

ఈ iQOO Z11x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా రకాల కొత్త కొత్త ఫీచర్స్‌తో అతి తక్కువ ధరలో అందుబాటులో వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది భారీ బ్యాటరీతో పాటు శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. దీని ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6.76-అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్, 1200 నిట్స్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్ట్‌తో లభిస్తోంది.  

Iqoo Z11x Latest News2/6

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 7400-Turbo ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7200 mAh సిలికాన్ కార్బన్ బ్యాటరీతో లభిస్తోంది. అదేవిధంగా 44W ఫ్లాష్ ఛార్జ్ సపోర్ట్‌ను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

Iqoo Z11x Offers3/6

ఇక దీని వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. వెనకాలో 50MP (Sony IMX852) మెయిన్ రియర్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 2MP డెప్త్ సెన్సార్ కెమెరాను కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా ఫ్రంట్‌ భాగంలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరా లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఇది OriginOS 6 సాఫ్ట్‌వేర్‌పై రన్‌ అవుతుంది. 

Iqoo Z11x Price4/6

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ భారత మార్కెట్‌లో మొత్తం మూడు వేరియంట్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులోని మొదటి వేరియంట్‌ 6GB ర్యామ్‌తో పాటు 128GB ఇంటర్నల్‌ స్టోరేజ్‌తో రూ.18,999లకు లభిస్తోంది. ఇక రెండవ వేరియంట్‌ 8GB RAMతో పాటు 128GB స్టోరేజ్‌తో ధర రూ.20,999తో అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా మూడవ వేరియంట్‌ 8GB ర్యామ్‌తో పాటు 256GB స్టోరీజ్‌తో రూ.22,999తో అందుబాటులో ఉంది.

Iqoo Z11x 5g5/6

ప్రస్తుతం మొదటి స్టోరేజ్‌ వేరియంట్‌పై అమెజాన్‌లో అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది MRP ధర రూ.28,999తో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి 21 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఇది రూ.22,998కే పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా అమెజాన్‌ దీనిపై అదనంగా రూ.1000 వరకు స్పెషల్ కూపన్‌ను కూడా అందిస్తోంది.   

Iqoo Z11x 5g Price6/6

అలాగే ఇవే కాకుండా అదనంగా దీనిపై స్పెషల్‌గా బ్యాంక్‌ క్రెడిట్ కార్డ్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్‌ను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే ఏకంగా రూ.1,250 వరకు బోనస్‌ కూడా లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఇతర బ్యాంక్‌ క్రెడిట్ కార్డ్‌లను వినియోగించి కూడా తగ్గింపు పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా దీనిని ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ వినియోగించి కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా రూ.21,600 వరకు బోనస్‌ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్‌ కేవలం రూ.1,398కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.   

Tags:
Iqoo Z11x 5g Price
Iqoo Z11x
Iqoo Z11x Price
Iqoo Z11x News
Iqoo Z11x Offers
Iqoo Z11x Latest News
Iqoo Z11x Telugu News

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
బంగారం ధరలు పెరుగుతున్న వేళ కేంద్రం బంపర్ ఆఫర్..ఇంట్లో ఉన్న బంగారానికి వడ్డీ!

బంగారం ధరలు పెరుగుతున్న వేళ కేంద్రం బంపర్ ఆఫర్..ఇంట్లో ఉన్న బంగారానికి వడ్డీ!

Gold Monetisation25 min ago
2

Chandrababu naidu: వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనేది రియాలిటీ.. ప్రధాని మోదీ ప్రకటన వేళ చంద్ర

Chandrababu Naidu43 min ago
3

త్రివేండ్రం టాప్.. 12వ తరగతి ఫలితాల్లో సత్తా చాటిన తెలుగు విద్యార్థులు!

CBSE 12th Result 20261 hr ago
4

iQOO సంచలనం.. 200MP కెమెరా, 8000mAh భారీ బ్యాటరీతో iQOO 15T లాంచ్!

Iqoo 15t1 hr ago
5

Cricket Betting: ఏపీ పోలీసులు స్టింగ్‌ ఆపరేషన్‌.. క్రికెట్ బెట్టింగ్ ముఠా అరెస్ట్

Vizag1 hr ago