/Iqoo Z11x: 7200mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరా.. iQOO Z11x 5G పై మైండ్ బ్లోయింగ్ ఆఫర్‌.. రూ.1,398కే!

Iqoo Z11x 5g Massive Discount Offer: అమెజాన్లో iQOO Z11x 5G స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేస్తే అత్యంత తగ్గింపు ధరకే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. అలాగే దీనిపై అదనంగా ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తోంది.
ఈ iQOO Z11x 5G స్మార్ట్ఫోన్ చాలా రకాల కొత్త కొత్త ఫీచర్స్తో అతి తక్కువ ధరలో అందుబాటులో వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది భారీ బ్యాటరీతో పాటు శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. దీని ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6.76-అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్, 1200 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్తో లభిస్తోంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చాలా శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 7400-Turbo ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7200 mAh సిలికాన్ కార్బన్ బ్యాటరీతో లభిస్తోంది. అదేవిధంగా 44W ఫ్లాష్ ఛార్జ్ సపోర్ట్ను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక దీని వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. వెనకాలో 50MP (Sony IMX852) మెయిన్ రియర్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 2MP డెప్త్ సెన్సార్ కెమెరాను కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరా లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఇది OriginOS 6 సాఫ్ట్వేర్పై రన్ అవుతుంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ భారత మార్కెట్లో మొత్తం మూడు వేరియంట్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులోని మొదటి వేరియంట్ 6GB ర్యామ్తో పాటు 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో రూ.18,999లకు లభిస్తోంది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 8GB RAMతో పాటు 128GB స్టోరేజ్తో ధర రూ.20,999తో అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా మూడవ వేరియంట్ 8GB ర్యామ్తో పాటు 256GB స్టోరీజ్తో రూ.22,999తో అందుబాటులో ఉంది.
ప్రస్తుతం మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్పై అమెజాన్లో అద్భుతమైన ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది MRP ధర రూ.28,999తో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి 21 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఇది రూ.22,998కే పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా అమెజాన్ దీనిపై అదనంగా రూ.1000 వరకు స్పెషల్ కూపన్ను కూడా అందిస్తోంది.
అలాగే ఇవే కాకుండా అదనంగా దీనిపై స్పెషల్గా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే ఏకంగా రూ.1,250 వరకు బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఇతర బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి కూడా తగ్గింపు పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా దీనిని ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా రూ.21,600 వరకు బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్ కేవలం రూ.1,398కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.