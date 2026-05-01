iQOO Z11x 5Gపై భారీ డిస్కౌంట్.. ఈ ఆఫర్స్ మళ్లీ రావు.. ఇప్పుడే ఆర్డర్ చేయండి!

iQOO Z11x 5G Price Drop: ప్రస్తుతం అమెజాన్లో iQOO Z11x 5G మొబైల్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా కొన్ని బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే చీప్ ధరకే ఇది లభిస్తుంది..
iQOO Z11x 5G Price Drop: నేటి యువత చాలామంది iQOO బ్రాండ్కు సంబంధించిన స్మార్ట్ఫోన్స్ను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉన్నారు.. అత్యంత శక్తివంతమైన గేమింగ్ ఫీచర్స్తో చాలా తక్కువ ధరల్లో విడుదల కావడం వల్ల ఎక్కువమంది వీటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే, మీరు కూడా మంచి ఐకో బ్రాండ్ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశం గా భావించవచ్చు..
ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో iQOO Z11x 5G మొబైల్ అత్యంత తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషలిస్ట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి భారీ డిస్కౌట్ లభించబోతోంది. వీటికి సంబంధించిన అన్ని ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
128GBs ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన iQOO Z11x 5G స్మార్ట్ ఫోన్ MRP ధర రూ.28,999 కాగా.. దీనిని ఇప్పుడే అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసే వారికి 21 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.22, 999కే అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ ఆఫర్స్ పొందడానికి కొన్ని రకాల బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్స్ ను కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది.
ఈ iQOO Z11x 5G స్మార్ట్ఫోన్ పై ఉన్న బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాలు లోకి వెళ్తే.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లు ఇప్పుడే అమెజాన్లో కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు.. అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఎస్బిఐ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే ఏకంగా రూ.2,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా దీనిపై అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఈ iQOO Z11x 5G స్మార్ట్ఫోన్పై ఉన్న ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఈ మొబైల్ను కొనుగోలు చేసే క్రమంలో ఏదైనా బ్రాండ్కు సంబంధించిన పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే దాని కండిషన్ను బట్టి ఈ మొబైల్ పై ఏకంగా రూ.21 వేల వరకు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనన్ను వినియోగించి కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేసే వారికి కేవలం రూ.1,999 లోపే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు..
iQOO Z11x 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన 6.76-అంగుళాల FHD+ LCD డిస్ప్లే ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్తో లభిస్తుంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ (MediaTek Dimensity) 7400 టర్బో ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది..