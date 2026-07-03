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Ira Aery Australia: క్రికెట్ ప్రపంచంలో మరో కొత్త క్రష్..ఆస్ట్రేలియా మహిళల టీమ్‌లో భారత సంతతి యువతి!

Written ByHarish Darla
Published: Jul 03, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:28 PM IST

Ira Aery Australia Team: 17 ఏళ్ల భారత సంతతికి చెందిన ఇరా ఏరీ.. తాజాగా ఆస్ట్రేలియా మహిళా క్రికెట్ జట్టులో చోటు దక్కించుకుంది. అసాధారణమైన నైపుణ్యంతో ఆస్ట్రేలియా అండర్-19 జట్టులో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఇప్పుడు భారత యువతకు సోషల్ మీడియాలో కొత్త క్రష్‌గా మారింది. 

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ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్‌లో కొత్త సంచలనం 

17 ఏళ్ల భారత సంతతికి చెందిన ఆల్‌రౌండర్ ఇరా ఐరీ.. ఆస్ట్రేలియా మహిళా క్రికెట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్‌గా మారనుంది. ఆమె ఆస్ట్రేలియా అండర్-19 మహిళల జట్టులో రాణిస్తూనే.. తన అద్భుతమైన ఆట, వ్యక్తిత్వంతో క్రికెట్ అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

Ira Aery Australia2/6

భారత సంతతి క్రీడాకారిణి.. 

ఆస్ట్రేలియాలోని విక్టోరియా రాష్ట్రం హైడెల్‌బర్గ్‌లో 2009 ఫిబ్రవరి 25న జన్మించిన ఇరా ఐరీ భారత సంతతికి చెందిన కుటుంబానికి చెందినది. చిన్నప్పటి నుంచే క్రికెట్‌పై ఎంతో ఆసక్తి ఉన్న ఆమె, స్థానిక క్లబ్‌లు, పాఠశాల టోర్నమెంట్‌లలో చక్కగా రాణించి తన ప్రతిభను నిరూపించుకుంది.

Australia Women Under-19 Team3/6

క్రికెట్ ప్రస్థానం

విక్టోరియా వెస్ట్రన్ రీజియన్ జూనియర్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ద్వారా తన క్రికెట్ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి.. కఠోర శ్రమ, క్రమశిక్షణతో రాష్ట్ర స్థాయి జట్లకు ఇరా ఐరీ ఎంపికైంది. ఆ తర్వాత ఆస్ట్రేలియా అండర్-19 మహిళల జట్టులో స్థానం సంపాదించడం ద్వారా ఆమె తన కల దిశగా మొదటి పెద్ద అడుగు వేసింది.

Indian Origin Cricketer4/6

ట్రై-సిరీస్‌లో రాణించిన బౌలర్

ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్, శ్రీలంకల మధ్య జరిగిన మహిళల అండర్-19 ట్రై-సిరీస్‌లో ఇరా ఐరీ తన అద్భుతమైన బౌలింగ్‌తో ప్రశంసలు అందుకుంది. ఈ టోర్నమెంట్‌లో ఆమె మొత్తం 13 వికెట్లు పడగొట్టి, అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్లలో ఒకరిగా నిలిచింది.

Women Cricket Australia5/6

సీనియర్ జట్టుపై దృష్టి 

ఆస్ట్రేలియా అండర్-19 జట్టులో నిలకడగా రాణిస్తున్న ఇరా ఐరీపై క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా వర్గాలు ప్రత్యేక దృష్టిని సారించాయి. ఇదే ప్రదర్శన కొనసాగితే త్వరలోనే ఆమెను ఆస్ట్రేలియా మహిళల జాతీయ జట్టుకు ఎంపికయ్యే ఛాన్స్ పక్కాగా ఉంది. 

Ira Aery Biography6/6

సోషల్ మీడియా కొత్త ఫేవరెట్.. 

అద్భుతమైన క్రికెట్ నైపుణ్యాలతో పాటు తన ఫిట్‌నెస్, అందంతో సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లను ఆకర్షిస్తోంది క్రికెటర్ ఇరా ఐరీ. అందులోనూ ఈమె భారత సంతతికి చెందడం వల్ల భారత్‌లో ఆమెకు విపరీతమైన క్రేజ్ ఏర్పడుతోంది. 

TAGS:
Ira Aery
Ira Aery Australia
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