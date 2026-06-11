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Hormuz Crisis: ఇరాన్ సంచలన ప్రకటన.. ఏ నౌక వచ్చినా టార్గెట్ చేస్తాం! ఇక మీ ఇంట్లో వాడే ఆ 7 వస్తువుల ధరలు పైపైకే!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 11, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:20 AM IST

Strait of Hormuz Completely Closed: ఇరాన్ తీసుకున్న కీలక నిర్ణయం ఒక పెద్ద దెబ్బగా పరిణమించనుంది. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ వాతావరణం తగ్గడం లేదు.. ఇరు దేశాల మధ్య దాడులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇరాన్ నేడు సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంటూ, హార్మోజ్ జల సంధిని పూర్తిగా మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ మార్గంలో వెళ్లే నౌకలను టార్గెట్ చేస్తామంటూ హెచ్చరించడం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెను సంచలనం నెలకొంది. దీనివల్ల మన ఇంట్లో వినియోగించే 7 నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు భారీగా పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
 

iran close strait of hormuz1/8

ఇరాన్ హార్ముజ్ జలసంధి మూసివేత

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ధరల పెరుగుదలపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇరాన్ హార్మోజ్ జల సంధిని మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించడమే కాకుండా, ఏ నౌక వచ్చినా టార్గెట్‌ చేస్తామని హెచ్చరిస్తోంది. ఈ మార్గం ద్వారా ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో దాదాపు 20 శాతం జరుగుతుంది. అమెరికా వైమానిక దాడులకు ప్రతీకారంగా ఇరాన్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి. దీని ప్రభావంతో మన ఇంటి నిత్యావసరాల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకవచ్చు. ఆ ఏడు వస్తువులు ఇవే:  

LPG gas Price2/8

ఎల్పీజీ గ్యాస్ ధరలు..

భారతదేశం గ్యాస్ దిగుమతుల కోసం ప్రధానంగా ఈ జల సంధిపైనే ఆధారపడుతుంది. గల్ఫ్ దేశాల నుండి వచ్చే గ్యాస్ సరఫరా ఈ మార్గం గుండానే జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఎల్పీజీ ధరలు పెరగడమే కాకుండా, ప్రభుత్వం ఇచ్చే సబ్సిడీలపై కూడా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.

Petrol And Diesel Rates3/8

పెట్రోల్, డీజిల్:

ఇరాన్ , అమెరికా మధ్య యుద్ధం కారణంగా ఇప్పటికే ఇంధన ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతున్నాయి. ఇప్పుడు హార్మోజ్ జల సంధి మూసివేయడం వల్ల పెట్రోల్, డీజిల్, సీఎన్జీ ధరలు భారీగా పెరగవచ్చు. ముడి చమురు ధరలు బ్యారల్‌కు వంద డాలర్ల వద్ద ఆపై స్థిరంగా కొనసాగితే, ఆయిల్ కంపెనీలు ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచుతాయి. దీనివల్ల రవాణా ఖర్చులు పెరిగి ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారం పడుతుంది.

Milk And Veggies4/8

పాలు, కూరగాయలు ఇతర నిత్యావసరాలు:

ఆహార పదార్థాలు సుదూర ప్రాంతాల నుండి రవాణా చేయబడతాయి. డీజిల్ ధరలు పెరిగితే రవాణా ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. దీనివల్ల హోల్‌సేల్ నుండి రిటైల్ స్థాయికి వచ్చేసరికి పాలు, కూరగాయలు, పండ్లు ఇతర నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగిపోతాయి.

Packed Foods5/8

ప్యాక్ చేసిన ఆహార పదార్థాలు..

జల సంధి మూసివేత వల్ల ప్యాక్ చేసిన ఆహారాల ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా బిస్కెట్లు, చిప్స్, ఇన్ స్టంట్ నూడుల్స్, ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ ధరలు పెరగవచ్చు. లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులు పెరగడం వల్ల తయారీదారులు ధరలు పెంచడం లేదా ప్యాకెట్ సైజును తగ్గించడం వంటి చర్యలు తీసుకుంటారు.

Soaps And cleaners6/8

సబ్బులు, సర్ఫులు, క్లీనింగ్ ఉత్పత్తులు..

వ్యక్తిగత సంరక్షణ, ఇంటిని శుభ్రం చేసే ఉత్పత్తుల తయారీలో కెమికల్స్ వాడతారు. ఇవి పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల ఆధారంగా తయారవుతాయి. క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరిగితే వీటి తయారీ ఖర్చు పెరిగి, చివరకు వినియోగదారులపై భారం పడుతుంది.

Plastic Containers7/8

ప్లాస్టిక్ వస్తువులు..

మన ఇంట్లో వాడే బకెట్లు, కంటైనర్లు, స్టోరేజ్ బాక్సులు, కిచెన్ డబ్బాలు , వాటర్ బాటిల్స్ వంటివన్నీ పెట్రోలియం ముడి పదార్థాలతోనే తయారవుతాయి. ఇంధన ధరలు పెరిగితే వీటి తయారీ ఖర్చు పెరిగి ధరలు కూడా పెరుగుతాయి.

Mobile Phone Accessories8/8

మొబైల్ ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్..

షిప్పింగ్,లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులు పెరగడం వల్ల మొబైల్ ఫోన్లు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల ధరలపై కూడా ప్రభావం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ పరికరాల తయారీలో కూడా ప్లాస్టిక్ వంటి పెట్రోలియం ఆధారిత పదార్థాలను ఉపయోగిస్తారు.

TAGS:
iran close strait of hormuz
global fuel crisis
commodities price hike
crude oil price increase

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