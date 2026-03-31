English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Inflation Rate In Iran: బంగారం కంటే ఖరీదైన కూరగాయలు.. ఇరాన్‌లో నిత్యావసరాల ధరలు చూస్తే గుండె ఆగిపోవాల్సిందే.!!

Inflation Rate In Iran: ప్రస్తుతం ఇరాన్ దేశం ఒక విచిత్రమైన.. అత్యంత భయంకరమైన ఆర్థిక పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటోంది. అక్కడ ఒక సామాన్య మధ్యతరగతి వ్యక్తి మార్కెట్‌కు వెళ్తే, జేబు నిండా నోట్ల కట్టలు ఉండాలి.. కానీ ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు మాత్రం చేతిలో ఒక చిన్న సంచిలో మాత్రమే సరుకులు వస్తాయి. అంతర్జాతీయంగా ఎదుర్కొంటున్న ఆంక్షలు, అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌లతో సాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ఇరాన్ కరెన్సీ  రియాల్ విలువను పాతాళానికి తొక్కేశాయి. ఫలితంగా అక్కడ ద్రవ్యోల్బణం ఆకాశాన్నంటింది.
1 /5

ఇరాన్‌లో ధరల పెరుగుదల ఏ స్థాయిలో ఉందో వింటే ఎవరికైనా ఒళ్లు గగుర్పొడుస్తుంది. బియ్యం ధర: మన దేశంలో కిలో బియ్యం రూ. 50 నుండి రూ. 100 మధ్య ఉంటే, ఇరాన్‌లో ఒక కిలో బియ్యం కొనాలంటే సుమారు 15,00,000 నుండి 20,00,000 ఇరానియన్ రియాల్స్ చెల్లించాల్సి వస్తోంది.  

2 /5

పప్పుల ధర: ఇంకా ఘోరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఒక కిలో పప్పుల ధర 25,00,000 నుండి 35,00,000 రియాల్స్ మధ్య ఉంది. సాధారణ కూరగాయలు కొనడానికే ప్రజలు తమ నెల జీతాలను వెచ్చించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. 

3 /5

ఒకప్పుడు సంపన్నంగా ఉన్న మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కూడా ఇప్పుడు తమ ఖర్చులను భారీగా తగ్గించుకున్నాయి. ఇక పేద వర్గాల పరిస్థితి వర్ణనాతీతం. వారికి రోజుకు రెండు పూటల భోజనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం కూడా ఒక కలగా మారిపోయింది.

4 /5

ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థపై అమెరికా విధించిన కఠినమైన ఆర్థిక ఆంక్షలు దేశంలోకి విదేశీ మారకద్రవ్యం రాకుండా అడ్డుకున్నాయి. ఇరానియన్ రియాల్ నిరంతరం బలహీనపడుతుండటంతో, ఇతర దేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకునే నిత్యావసర వస్తువులు అత్యంత ఖరీదైనవిగా మారాయి. యుద్ధ వాతావరణం నెలకొనడంతో ఉపాధి అవకాశాలు తగ్గిపోయాయి, ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పూర్తిగా క్షీణించింది. ప్రభుత్వం ఎంత ప్రయత్నించినా బాహ్య ఒత్తిళ్లు, అంతర్గత సరఫరా లోపాల వల్ల ధరలను అదుపు చేయలేకపోతోంది.

5 /5

బియ్యం, పప్పు వంటి కనీస అవసరాలను తీర్చుకోవడమే భారంగా మారిన ఇరాన్ పరిస్థితిని చూస్తుంటే, ఒక దేశం ఆర్థికంగా కుప్పకూలితే సామాన్యుడి జీవితం ఎంత నరకప్రాయంగా మారుతుందో అర్థమవుతుంది. యుద్ధాలు, రాజకీయ ఆంక్షలు నాయకుల మధ్య జరిగే పోరాటాలే కావచ్చు, కానీ వాటి అసలు దెబ్బ తగిలేది మాత్రం పూట గడవని సామాన్య పేదవాడికే.

