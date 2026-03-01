English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • School Holiday: సోమ, మంగ్ల వారాల్లో అక్కడి స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?..

School Holiday: సోమ, మంగ్ల వారాల్లో అక్కడి స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?..

Schools and colleges holiday for two days in jammu Kashmir: స్కూళ్లు , కాలేజీలు, యూనీవర్సీటీలు, అన్ని ప్రభుత్వ ఆఫీసులకు రెండు రోజుల పాటు హలీడేను ప్రకటిస్తు కశ్మీర్ ప్రభుత్వం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అంతే కాకుండా ప్రజల్ని అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పింది. 
 
1 /7

ప్రపంచ దేశాలన్ని అమెరికా, ఇజ్రాయేల్ లు కలసి ఇరాన్ పైచేసిన దాడుల గురించి చర్చించు కుంటున్నారు. మొత్తంగా రెండు శక్తివంతమైన దేశాలు కలిసి ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్  ఖమేనీని ఎట్టకేకలకు అంతమోదించాయి.  మరోవైపు ఖమేనీ రంజాన్ మాసంలో యుద్దంలో పొరాడుతూ చనిపొవడం గొప్ప విషయమని,  ఆయన అల్లా వద్దకు చేరుకున్నారని ఇరాన్ లో ఆయన సానుభూతి పరులు చెప్తున్నారు.

2 /7

మరోవైపు ఇరాన్ మాత్రం ఈ దాడులకు అమెరికా ఇంతకింత  పగతీర్చుకుంటామని ఇరాన్ ఖమేనీ తదుపరి నేతలు తమ ఆక్రోషంను వెల్లగక్కుతున్నారు. మొత్తంగా ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మరణంతో సంతాపదినాల్ని ప్రకటించారు.   

3 /7

ఖమేలీ సానుభూతిపరులు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అమెరికా దాడుల్ని ఖండిస్తున్నారు. రష్యా పుతిన్ కూడా దీనిపై రియాక్ట్ అయ్యారు. అంతర్జాతీయ చట్టాలను ఉల్లంఘించడమే అన్నారు. మరోవైపు యూపీఎ పార్టీకి చెందిన ప్రియాంక గాంధీ సైతం అమెరికా దాడుల్ని తప్పుపట్టారు. హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ సైతం ఖమేనీపై దాడులు చేసి హతమార్చడంను తీవ్రంగా ఖండించారు.   

4 /7

మరోవైపు ఖమేనీ మరణంలో జమ్ముకశ్మీర్ లో సైతం ఉద్రిక్తత నెలకొంది.  అయతుల్లా ఖాన్ మరణంతో షియా ముస్లింలు బైటకు వచ్చి తమ నిరసనల్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పలు చోట్ల నినాదాలు చేస్తు నిరసనలకు దిగారు. దీంతో కశ్మీర్ లో పలు చోట్ల ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.  

5 /7

ఈ క్రమంలో కశ్మీర్ అధికారులు రెండు రోజుల పాటు రేపటి నుంచి అంటే సోమవారం, మంగ్ల వారాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజీలు, యూనీవర్సీటీలు, ప్రభుత్వ ఆఫీసులకు సెలవుల్ని ప్రకటించాయి. ప్రజలు ఎవరు కూడా ఇళ్లను వదిలి బైటకు రావొద్దని, అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు పలు సూచనలు చేశారు.

6 /7

ఖమేనీ మరణంతో హైదరాబాద్ లోని ఓల్డ్ సిటీలో సైతం నిరసనలకు దిగారు. ఆదివారం పాతబస్తీలోని షియా ముస్లింలు పెద్ద ఎత్తున రోడ్లపైకి వచ్చి ఆందోళన చేపట్టారు. ఖమేనీ మరణవార్త ధృవీకరణ కావడంతో పాతబస్తీలోని షియా ప్రాబల్యం ఉన్న ప్రాంతాల్లో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. 

7 /7

పురానీ హవేలీ, నూర్ ఖాన్ బజార్, దారుల్ఫా తదితర ప్రాంతాల్లో నల్ల దుస్తులు ధరించి, చేతిలో ఖమేనీ ఫొటోలు పట్టుకుని ర్యాలీలు నిర్వహించారు. మరోవైపు ఎలాంటి శాంతి భద్రతల సమస్యలు తలెత్తకుండా పోలీసులు బందోబస్తు చేపట్టారు.మరోవైపు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జాయింట్ గా చేసిన దాడుల్లో 86 ఏళ్ల ఖమేనీతో పాటు ఆయన కుమార్తె, అల్లుడు, మనవడు, కీలక నేతలు కూడా మృతి చెందారని ఇరాన్ మీడియా వెల్లడించింది.  

Us Israel strikes on iran iran israel war School Holiday Jammu Kashmir schools holiday news Tomorrow Schools Holiday college holiday us attacks on iran school holiday news Schools holiday update us iran war us iran conflicts Schools and college holiday

Next Gallery

DMart Offers: హోలీ పండుగకు డీమార్ట్‌ అద్దిరిపోయే ఆఫర్లు.. తక్కువ డబ్బుకు అధిక వస్తువులు