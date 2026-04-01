Iran-Israel War: వార్ అంటే ఫ్రీ కాదు బ్రో.. ఇజ్రాయెల్ ఖజానాకు ఇరాన్ పెట్టిన లక్ష కోట్ల కన్నం.. యుద్ధం అంటే అంత సరదాగా ఉందా?

Iran-Israel War Costs: పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటివా..కాదు ఫైర్ అన్నట్లుగా.. యుద్ధం అంటే తుపాకులు పట్టడం..శుత్రువుపై దండెత్తడం.. అని సినిమాల్లో చూస్తూ ఈలలు వేస్తుంటాం. కానీ ఆ తుపాకీతో తూటా దగ్గర్నుంచి సైనికులు వేసుకునే షూవరకు ప్రతిదీ కూడా డబ్బుతోనే ముడిపడి ఉంటుంది. తాజాగా ఇజ్రాయెల్ రిలీజ్ చేసిన లెక్కలు చూస్తే.. యుద్ధం చేయడంకంటే దేశాన్ని నడపడమే చాలా ఈజీ అనిపిస్తోంది. ఇరాన్ తో జరిగిన గొడవతో ఇజ్రాయెల్ ఖజానాకు ఏకంగా 11.5 బిలియన్ డాలర్ల అంటే సుమారు లక్ష కోట్ల భారీ చిల్లు పడింది. 
 లక్ష కోట్లతో ఏం ఏం చేయోచ్చో.. ఓసారి ఊహించుకోండి. లక్ష కోట్లు అంటే ఒక చిన్న దేశం బడ్జెట్. కానీ ఇజ్రాయెల్ మాత్రం కేవలం కొన్ని రోజుల ధూమ్ ధామ్  కోసం ఈ మొత్తాన్ని ఖర్చు చేసింది. దీనిలో ఎక్కువ భాగం  అంటే రూ. 60,000 కోట్లు కేవలం రక్షణ పరికరాల కొనుగోలు  చేయగా..రిజర్వ్ సైనికులను బార్డర్‌కు పంపడానికే సరిపోయింది. అంటే యుద్ధం అంటే కేవలం ధైర్యం ఉంటే సరిపోదు..  జేబులో నోట్ల కట్టలు కూడా ఉండాలని ఇజ్రాయెల్ ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తల పట్టుకుని చెబుతోంది.

యుద్ధం అంటే కేవలం బాంబులు వేయడమే కాదు..  అవి పడ్డప్పుడు ఆగిపోయే వ్యాపారాలు, మూతపడే షాపులు ఇచ్చే షాక్ మామూలుగా ఉండదు. క్షిపణి దాడుల భయంతో జనం ఇళ్లకే పరిమితం అవ్వడం..  పనిదినాలు కోల్పోవడం వల్ల మరో రూ. 37,000 కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది. పాపం వ్యాపారస్తులు.. పండగ వస్తుందని ఆశపడితే, ఆకాశం నుండి బాంబులు పడి వ్యాపారాలు భస్మమైపోయాయి.

ఇక ఇజ్రాయెల్ చెప్పిన ఈ  లక్ష కోట్ల  నష్టం కేవలం ట్రైలర్ మాత్రమే అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే దాదాపు 40 రోజుల పాటు విమానాశ్రయాలు, పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు మూతపడటం వల్ల జరిగిన అసలు నష్టాన్ని ఇంకా లెక్కించనే లేదు. అవి కూడా కలిపితే ఆ నష్టం ఎక్కడికి వెళ్తుందో ఆ దేవుడికే తెలియాలి.

ఇక గాజాతో జరుగుతున్న పోరులోనైతే ఇజ్రాయెల్ ప్రతి నెలా రూ. 43,000 కోట్లు తగలేస్తోంది. యుద్ధానికి ముందున్న బడ్జెట్‌తో పోలిస్తే ఇది డబుల్ కంటే ఎక్కువే అని చెప్పాలి. అంటే ఒకప్పుడు ఒక బిర్యానీ తిన్న చోట, ఇప్పుడు రెండు బిర్యానీల బిల్లు కట్టి ఒక్క ముక్క కూడా తినకుండా యుద్ధం చేస్తున్న పరిస్థితి అన్నమాట.

యుద్ధం అంటే వీరత్వం అనుకుంటారు కానీ.. కానీ అది అచ్చంగా ఖరీదైన వ్యవహారమే అవుతుంది. ఇరాన్ వేసిన క్షిపణుల కంటే, ఇజ్రాయెల్ చెల్లిస్తున్న బిల్లులే ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలను భయపెడుతున్నాయి. యుద్ధం గెలవడం ఏమో కానీ..  ఆర్థిక వ్యవస్థను గెలిపించుకోవడమే ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్‌కు అసలైన సవాల్ గా మారింది. 

Top Civil Engineering Colleges in India: సివిల్ ఇంజనీర్లకు డిమాండ్ ఉన్న కాలేజీలు ఏవి? ఎక్కడ చదివితే త్వరగా సెటిల్ అవ్వచ్చు?