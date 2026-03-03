English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Oil Price: వార్ ఎఫెక్ట్.. భారీగా పెరుగుతున్న క్రూడాయిల్ ధరలు..పెట్రోల్, డీజీల్ వాయింపు తప్పదు..!!

Oil Price: వార్ ఎఫెక్ట్.. భారీగా పెరుగుతున్న క్రూడాయిల్ ధరలు..పెట్రోల్, డీజీల్ వాయింపు తప్పదు..!!

Oil Price: పశ్చిమ ఆసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరింత ముదరడంతో దేశీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లు సోమవారం తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి. యుద్ధ వాతావరణం కొనసాగుతుండటంతో పెట్టుబడిదారులు జాగ్రత్త వైఖరిని అవలంబించగా, ప్రధాన సూచీలు గణనీయంగా క్షీణించాయి. 
రోజంతా అమ్మకాలే ఆధిక్యంగా కొనసాగడంతో BSE Sensex 1,048 పాయింట్లకు పైగా పడిపోయి 80,239 వద్ద ముగిసింది. NIFTY 50 కూడా 313 పాయింట్లు కోల్పోయి 24,866 వద్ద స్థిరపడింది. ఈ రెండు సూచీలు దాదాపు నెల రోజుల కనిష్ట స్థాయిలను తాకడం గమనార్హం.

ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలోనే పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. సెన్సెక్స్ ఒక దశలో 2,743 పాయింట్లు జారిపడి 78,543 వరకు చేరగా, నిఫ్టీ 519 పాయింట్లు తగ్గి 24,659 వద్ద ప్రారంభమైంది. తరువాత కొంత రికవరీ కనిపించినప్పటికీ, నష్టాల నుంచి పూర్తిగా బయటపడలేకపోయాయి. ఈ పతనంతో బీఎస్‌ఈలో లిస్టైన కంపెనీల మార్కెట్ విలువ సుమారు రూ.6.5 లక్షల కోట్లు తగ్గి మొత్తం మార్కెట్ క్యాప్ రూ.457 లక్షల కోట్లకు చేరింది.

రంగాల వారీగా చూస్తే ఆటో, కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్, ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ షేర్లు అధిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి. నిఫ్టీ ఆటో సూచీ సుమారు 2.2 శాతం పడిపోయింది. సంస్థాగతంగా InterGlobe Aviation, Larsen & Toubro, Adani Ports & SEZ, Maruti Suzuki వంటి షేర్లు ఆరు శాతం వరకు నష్టపోయి టాప్ లూజర్లుగా నిలిచాయి. అయితే రక్షణ రంగంలో మాత్రం కొనుగోళ్లు పెరిగాయి. Bharat Electronics Limited షేరు రెండు శాతానికి పైగా లాభపడింది.

విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు భారీగా అమ్మకాలు కొనసాగించడం మార్కెట్‌పై అదనపు ఒత్తిడిని తెచ్చింది. ఎన్ఎస్ఈ గణాంకాల ప్రకారం, వారు రెండు సెషన్లలో కలిపి వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన ఈక్విటీలను విక్రయించారు. మరోవైపు దేశీయ పెట్టుబడిదారులు కొనుగోళ్లు పెంచి కొంతమేర సమతుల్యతను తీసుకువచ్చారు.  

కరెన్సీ మార్కెట్‌లో కూడా ఒత్తిడి స్పష్టమైంది. ముడి చమురు ధరలు ఎగిసిపడటంతో రూపాయి విలువ 41 పైసలు క్షీణించి డాలర్‌తో పోలిస్తే రూ.91.49 వద్ద ముగిసింది. ఆర్‌బీఐ జోక్యంతో రూ.91.50 స్థాయిలో కొంత స్థిరత్వం కనిపించినప్పటికీ, పెరుగుతున్న చమురు ధరలు కరెంట్ అకౌంట్ లోటుపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి కొనసాగితే మార్కెట్లలో అస్థిరత ఇంకా కొనసాగవచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి.

