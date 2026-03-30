Iran Uranium Price: ఇరాన్ యురేనియంపై అమెరికా కన్ను.. ఇరాన్ దగ్గరున్న 400కిలోల కోసం అగ్రరాజ్యం వేట.. కిలో ధర తెలిస్తే మైండ్ బ్లాక్..!!

Iran Uranium Price: ప్రస్తుతం పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధం కేవలం ప్రాంతీయ ఆధిపత్యం కోసమే కాదు.. భవిష్యత్ అణ్వాయుధ శక్తిని నియంత్రించడం కోసం కూడా జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఇరాన్ వద్ద ఉన్న 400 కిలోల అత్యంత శుద్ధి చేసిన (60శాతం వరకు ఎన్రిచ్డ్) యురేనియం ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. అమెరికాలోని ట్రంప్ యంత్రాంగం ఈ నిల్వలను స్వాధీనం చేసుకోవాలని లేదా నాశనం చేయాలని గట్టి పట్టుదలతో ఉంది.
ఒక్క కిలో యురేనియం ధర ఎంత? యురేనియం ధర దాని శుద్ధి స్థాయిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సాధారణ వాణిజ్య అవసరాలకు వాడే యురేనియం ధర 2026 నాటికి కిలోకు సుమారు $80 నుండి $100 (సుమారు రూ.7,000 - రూ.8,500) మధ్య ఉంది. అయితే.. ఇరాన్ వద్ద ఉన్నది సాధారణ యురేనియం కాదు. ఇది 60 శాతం వరకు శుద్ధి చేసిన హైలీ ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం.
శుద్ధి చేసిన యురేనియం విలువ: ఆయుధ గ్రేడ్ స్థాయికి సమీపంలో ఉన్న ఇలాంటి యురేనియం ధర అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బహిరంగంగా ఉండదు. కానీ, దీని తయారీకి అయ్యే ఖర్చు, ప్రాసెసింగ్.. డిమాండ్ పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఒక్క కిలో శుద్ధి చేసిన యురేనియం విలువ లక్షల డాలర్లలో (కోట్లాది రూపాయలు) ఉంటుంది.
400 కిలోల ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ (IAEA) నివేదికల ప్రకారం.. ఇరాన్ వద్ద ఉన్న 400 కిలోల యురేనియంను మరోసారి శుద్ధి చేస్తే (90శాతం ప్యూరిటీకి పెంచితే), అది సుమారు 10 అణుబాంబుల తయారీకి సరిపోతుంది. కేవలం 10-15 రోజుల్లోనే ఇరాన్ ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయగలదని అమెరికా నిఘా వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. అందుకే దీనిని బ్రేక్ అవుట్ టైమ్ అని పిలుస్తారు.
అమెరికా ఎందుకు స్వాధీనం చేసుకోవాలనుకుంటోంది? ఇరాన్ వద్ద ఈ నిల్వలు ఉన్నంత కాలం మధ్యప్రాచ్యంలో ఇజ్రాయెల్, అమెరికా ప్రయోజనాలకు ముప్పు పొంచి ఉంటుంది. ఈ 400 కిలోల యురేనియంను ఇరాన్ స్వచ్ఛందంగా అప్పగించేలా చర్చలు జరుపుతున్నారని.. లేదంటే సైనిక చర్య ద్వారా దానిని స్వాధీనం చేసుకునే ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారని వాషింగ్టన్ పోస్ట్ వంటి పత్రికలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
యురేనియం అనేది కేవలం ఇంధనం మాత్రమే కాదు.. అది ఒక దేశం.. భద్రతను.. ప్రపంచ రాజకీయాలను శాసించగల శక్తి. అందుకే ఇరాన్ వద్ద ఉన్న ఈ 400 కిలోల నిధి ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తాన్ని యుద్ధం అంచున నిలబెట్టింది.