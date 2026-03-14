Iran War Climate Impact: ఇరాన్‌లో యుద్ధానికి ఇండియాలో ఎండ వేడికి లింక్.. ఈ విషయం తెలుసుకుంటే నరాలు తెగిపోతాయి..!!

Iran War Climate Impact: ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏం జరిగినా.. అది భారత్ కు కచ్చితంగా లింక్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న తాజా పరిణామాలు కూడా భారత్ పై ఎఫెక్ట్  చూపుతున్నాయి. ఇరాన్ లో యుద్ధ పరిస్థితులు.. భారత్ కు కొత్త ప్రమాదాన్ని తెచ్చి పెట్టేలా ఉంది. ఇరాన్ ప్రాంతంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, ఆయుధ దాడులు, చమురు నిల్వల దహనం వంటివి ప్రపంచ వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయని నిపుణులు సైతం హెచ్చరిస్తున్నారు. 
యుద్ధం జరుగుతున్న సమయంలో బాంబు దాడులు, చమురు నిల్వలు పేలిపోవడం, భారీ యంత్రాలను ఉపయోగించడం వంటి చర్యలు వాతావరణంలోకి విపరీతమైన కాలుష్యాన్ని విడుదల చేస్తుంటాయి. మరీ ముఖ్యంగా చమురు మంటల వల్ల భారీ స్థాయిలో గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు రిలీజ్ అవుతుంటాయి. ఇవి భూమి వాతావరణంలో వేడిని బంధిస్తాయి. దీంతో ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పెరిగేందుకు కారణం అవుతాయి. ప్రపంచ దేశాలు కలిసి వాతావరణ మార్పులు తగ్గించేందుకు పారిస్ అగ్రిమెంట్ ద్వారా కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ.. ఈ యుద్ధ పరిస్థితులు ఈ ప్రయాత్నాలు మరింత దెబ్బతీస్తున్నాయి. 

యుద్ధం వాతావరణాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది? అనే ప్రశ్నకు సమాధానం.. యుద్ధాల్లో జరిగే పేలుళ్లు, అగ్నిప్రమాదాలు, చమురు దహనం వంటి చర్యల వల్ల పెద్ద మొత్తంలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాతావరణంలోకి చేరుతుంది. ఉదాహరణకు ఉక్రెయిన్ లో జరిగిన యుద్ధంలో బాంబు దాడులు,  మౌలిక సదుపాయాల ధ్వంసం వల్ల దాదాపు 35 మిలియన్ టన్నుల కార్బన్ డయాక్సైడ్‌కు సమానమైన కాలుష్యం విడుదలైనట్లు పర్యావరణ అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. అదే తరహాలో ఇరాన్‌లో జరిగే చమురు దహనం ప్రతిరోజూ మిలియన్ల టన్నుల గ్రీన్‌హౌస్ వాయువులను విడుదల చేస్తోంది.

ఈ వాయువులు భూమి వాతావరణంలో నిలిచిపోతాయి. అవి సూర్యుని నుండి వచ్చే వేడిని బయటకు వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటాయి. ఫలితంగా భూమి మొత్తం మీద ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయి. ఇప్పటికే ప్రపంచ సగటు ఉష్ణోగ్రత గత ఏడాది 1.5°C దాటినట్లు శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. యుద్ధాల వల్ల ఉద్గారాలు మరింత పెరిగితే భవిష్యత్తులో ఈ ఉష్ణోగ్రత 2.3°C నుండి 2.5°C వరకు చేరే ప్రమాదం ఉందని అంచనా.

ఇరాన్‌లో యుద్ధం జరిగితే భారత్‌లో వేడి ఎందుకు పెరుగుతుంది?  ప్రపంచ వాతావరణ వ్యవస్థ పరస్పర సంబంధాలతో పనిచేస్తుంది. ఒక ప్రాంతంలో విడుదలయ్యే కాలుష్యం అక్కడికే పరిమితం కాకుండా గాలి ప్రవాహాల ద్వారా ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా వ్యాపిస్తుంది. మధ్యప్రాచ్యంలో ఉన్న ఇరాన్ నుండి వెలువడే కాలుష్య వాయువులు పశ్చిమ గాలుల ప్రభావంతో ఆసియా ప్రాంతాలకు చేరే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ప్రభావం భారత్ వంటి దేశాలపై కూడా పడుతుంది.

ఇక మరో ముఖ్యమైన అంశం ఇంధన సరఫరా అని చెప్పాలి. ఇరాన్ ప్రపంచంలో ప్రధాన చమురు ఉత్పత్తి చేసే దేశాలలో ఒకటిగా ఉంది. అక్కడ యుద్ధం తీవ్రంగా జరిగితే చమురు సరఫరాలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు అనేక దేశాలు ప్రత్యామ్నాయంగా బొగ్గును ఎక్కువగా వినియోగించడం ప్రారంభిస్తాయి. బొగ్గు దహనం వల్ల మరింత గ్రీన్‌హౌస్ వాయువులు విడుదల అవుతాయి. ఇది ప్రపంచ ఉష్ణోగ్రతలను వేగంగా పెంచుతుంది. ఆ ప్రభావం భారతదేశంలో కూడా వేడి తరంగాల రూపంలో కనిపించే అవకాశం ఉంది.

యుద్ధాల వల్ల విడుదలయ్యే కాలుష్యం గాలి నాణ్యతను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుంది. గ్రీన్‌హౌస్ వాయువులతో పాటు విషపూరిత రసాయనాలు కూడా వాతావరణంలోకి చేరుతాయి. ఇవి ప్రజల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా శ్వాసకోశ సమస్యలు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి పలు చర్యలు అవసరమని పర్యావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో గాలి నాణ్యతను పర్యవేక్షించే స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయాలి. కాలుష్యంతో ప్రభావితమైన నేలను శుద్ధి చేయడానికి చర్యలు తీసుకోవాలి. అలాగే ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని రక్షించేందుకు వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించాలి.

అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా సహకారం అవసరం ఉంటుంది. పర్యావరణ నష్టాన్ని అంచనా వేయడానికి United Nations Environment Programmeతోపాటు  World Health Organization వంటి సంస్థలు కలిసి పని చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. యుద్ధ సమయంలో పర్యావరణాన్ని రక్షించే ప్రత్యేక నిబంధనలను అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలలో చేర్చాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా వారు చెబుతున్నారు. యుద్ధాలు కేవలం దేశాల మధ్య పోరాటాలు మాత్రమే కావు. అవి భూమి మొత్తం వాతావరణ వ్యవస్థను ప్రభావితం చేసే ప్రమాదం కలిగి ఉంటాయి. ఒక దేశంలో జరిగే సంఘర్షణ ప్రభావం వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న దేశాలపై కూడా పడే అవకాశం ఉంది. అందుకే యుద్ధం, పర్యావరణం మధ్య ఉన్న ఈ సంబంధాన్ని ప్రపంచ దేశాలు మరింత బాధ్యతగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

