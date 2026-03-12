Iran War Impact: ఇరాన్ యుద్ధం.. భారతదేశానికి భారీ ఊరట..!

War Effect On India: మిడిల్ ఈస్ట్.. ప్రాంతంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్న సమయంలో భారత్కు ఒక పెద్ద ఊరట లభించింది. ప్రపంచానికి ఎంతో కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధి మార్గంలో భారత నౌకలు వెళ్లేందుకు ఇరాన్ అనుమతి ఇచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ నిర్ణయం వల్ల భారతదేశానికి చమురు సరఫరా కొనసాగడానికి అవకాశం కలిగింది.
హార్ముజ్ జలసంధి ప్రపంచంలో అత్యంత ముఖ్యమైన సముద్ర మార్గాల్లో ఒకటి. గల్ఫ్ దేశాల నుంచి ప్రపంచానికి సరఫరా అయ్యే చమురులో పెద్ద భాగం ఈ మార్గం ద్వారానే రవాణా అవుతుంది. ఈ మార్గం మూసివేయబడితే అనేక దేశాలకు చమురు సరఫరా సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది. ఇటీవల మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతంలో యుద్ధ పరిస్థితులు ఏర్పడడంతో ఈ జలసంధి భద్రతపై అనేక దేశాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. ముఖ్యంగా చమురు రవాణా ఆగిపోతుందేమో అనే భయం ప్రపంచ మార్కెట్లో కనిపించింది. ఈ పరిస్థితుల్లో భారత్ ముందస్తుగా చర్చలు ప్రారంభించింది.
భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీతో మాట్లాడిన తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ చర్చల ద్వారా భారత నౌకలకు హార్ముజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణానికి అనుమతి లభించింది.
దీంతో భారతదేశానికి గల్ఫ్ దేశాల నుంచి చమురు దిగుమతులు సులభంగా కొనసాగుతాయి. ముఖ్యంగా పుష్పక్, పరిమల్ వంటి ఇండియన్ ఆయిల్ ట్యాంకర్లు ఈ మార్గం ద్వారా చమురు తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది భారతదేశానికి చాలా ముఖ్యమైన విషయం.
ఇదే సమయంలో అమెరికా, యూరప్ మరియు ఇజ్రాయెల్కు చెందిన కొన్ని నౌకలపై మాత్రం ఆంక్షలు కొనసాగుతున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ప్రాంతంలో పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా ఉన్నందున ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.
భారతదేశం తన చమురు అవసరాల్లో ఎక్కువ భాగాన్ని విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటుంది. అందువల్ల సముద్ర మార్గాలు సురక్షితంగా ఉండటం చాలా అవసరం. ఈ నేపథ్యంలో భారత్ తీసుకున్న దౌత్య చర్యలు ఫలితాన్ని ఇచ్చాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.