Iranian Rial vs Indian Rupee: ఈ దేశంలో అడుగుపెట్టగానే రూ.100 కాస్త రూ.12 లక్షలగా మారుతాయి.. మీరు విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న వెంటనే లక్షాధికారి అవుతారు..!!

Iranian Rial vs Indian Rupee: ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 195 దేశాలు ఉన్నాయి. ప్రతి దేశానికి వందల ఏళ్ల చరిత్ర, ప్రత్యేకమైన సంస్కృతి మాత్రమే కాకుండా తమకంటూ ప్రత్యేక కరెన్సీ కూడా ఉంటుంది. ఈ కరెన్సీల ద్వారానే రోజువారీ లావాదేవీలు, వస్తువుల కొనుగోలు-అమ్మకాలు జరుగుతాయి. అయితే అన్ని దేశాల కరెన్సీలు ఒకే స్థాయిలో బలంగా ఉండవు. కొన్ని దేశాల కరెన్సీలు చాలా శక్తివంతంగా ఉంటే, మరికొన్ని దేశాల కరెన్సీలు తీవ్రంగా బలహీనంగా మారాయి.
భారతదేశం ప్రస్తుతం స్థిరమైన ఆర్థిక వ్యవస్థతో బలమైన కరెన్సీని కలిగి ఉన్న దేశాల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందుతోంది. అదే సమయంలో, కొన్ని దేశాల్లో కరెన్సీ విలువ అంతగా పడిపోయింది కాబట్టి మారకపు రేట్లు ఆశ్చర్యం కలిగించే స్థాయికి చేరాయి. అలాంటి ఒక దేశం గురించి తెలుసుకుంటే నిజంగా నమ్మశక్యం కాకపోవచ్చు.
ఒక దేశంలో కేవలం 100 భారతీయ రూపాయలు లక్షల్లోకి మారతాయని చెబితే ఎలా అనిపిస్తుంది? అంటే, మన దగ్గర చిన్న మొత్తంగా అనిపించే 100 రూపాయలు అక్కడికి వెళ్తే లక్షల విలువ కలిగిన డబ్బుగా మారుతాయి. అలా అయితే ఆ దేశంలోకి వెళ్లిన వ్యక్తి ఒక్కసారిగా లక్షాధికారిగా మారినట్టే. ఈ విశేషం నిజమే, ఆ దేశం పేరు ఇరాన్.
ఇరాన్లో ఉపయోగించే కరెన్సీ పేరు ఇరానియన్ రియాల్ (IRR). ఈ కరెన్సీ విలువ భారత రూపాయితో పోలిస్తే భారీగా పడిపోయింది. తాజా మారకపు రేట్ల ప్రకారం, 2026 జనవరి నాటికి ఒక భారతీయ రూపాయి దాదాపు 12,000 ఇరానియన్ రియాల్స్కు సమానం. అంటే కేవలం 100 రూపాయలు అక్కడ సుమారు 12 లక్షల రియాల్స్గా మారుతాయి. సంఖ్యలు చూస్తే ఇది చాలా పెద్ద మొత్తం లాగా అనిపించినా, వాస్తవ పరిస్థితి మాత్రం భిన్నంగా ఉంటుంది.
ఇరాన్లో ఈ పరిస్థితికి ప్రధాన కారణాలు దేశ ఆర్థిక సంక్షోభం, అంతర్జాతీయ ఆంక్షలు, అలాగే చమురు ఎగుమతులపై అధికంగా ఆధారపడే ఆర్థిక నిర్మాణం. అధికారిక మారకపు రేటుతో పోలిస్తే బ్లాక్ మార్కెట్లో రేట్లు ఇంకా ఎక్కువగా ఉండే సందర్భాలు ఉన్నాయి. అయితే పర్యాటకులు డబ్బు మార్పిడి చేసుకోవాలంటే విమానాశ్రయాలు లేదా బ్యాంకుల వంటి అధికారిక కేంద్రాలనే ఆశ్రయించడం సురక్షితమైన మార్గం.
ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రస్తుతం తీవ్రమైన ద్రవ్యోల్బణంతో ఇబ్బందులు పడుతోంది. 2025–26 నాటికి ద్రవ్యోల్బణం 40 నుంచి 50 శాతం వరకు ఉండొచ్చని అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. ప్రపంచ బ్యాంక్, అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ (IMF) నివేదికల ప్రకారం, అక్కడ ఆహారం, ఇంధనం, రోజువారీ అవసరాల ధరలు ప్రతి సంవత్సరం గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో 12 లక్షల రియాల్స్ పెద్ద మొత్తంగా కనిపించినా, వాస్తవంగా కొనుగోలు శక్తి మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, ఇరాన్లో ఒక లీటరు పాలు కొనాలంటే సుమారు 50,000 రియాల్స్కు పైగా ఖర్చవుతుంది. ఇది భారతదేశంలో సుమారు 50 రూపాయల ధరతో సమానం. అంటే అక్కడ ధరలు కూడా అదే స్థాయిలో ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల పెద్ద నోట్ల విలువ వాస్తవ జీవితంలో అంతగా ఉపయోగపడదు.
భారతదేశంతో పోలిస్తే ఈ తేడా మరింత స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ సగటున 7 శాతం జీడీపీ వృద్ధితో స్థిరంగా ముందుకు సాగుతోంది. అదే సమయంలో, ఇరాన్ కరెన్సీ 2018 నుంచి ఇప్పటివరకు 80 శాతం కంటే ఎక్కువగా విలువ కోల్పోయినట్లు అంచనా. అమెరికా సహా పలు దేశాల ఆంక్షల కారణంగా ఇరాన్ విదేశీ మారక నిల్వలు పరిమితమయ్యాయి. ఈ పరిస్థితులన్నీ కలిసి ఇరానియన్ రియాల్ను ప్రపంచంలోనే అత్యంత బలహీనమైన కరెన్సీలలో ఒకటిగా మార్చాయి.