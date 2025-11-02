IRCTC Jobs: ఎలాంటి పరీక్ష లేకుండానే IRCTCలో ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్.. ఇంటర్వ్యూ తేదీలు ఇవే..!

IRCTC Jobs 2025: ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ (IRCTC) హాస్పిటాలిటీ మానిటర్స్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు. నవంబర్ 13, 14వ తేదీల్లో వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించనున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..
మొత్తం 46 పోస్టులు ఖాళీగా ఉండగా.. వీటికి అప్లయ్ చేసుకోవడానికి నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ (ఎన్సీహెచ్ఎం అండ్ సీటీ)/ యూజీసీ/ ఏఐసీటీఈ గుర్తింపు పొందిన సంస్థ నుంచి బీఎస్సీ హాస్పిటాలిటీ అండ్ హోటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పూర్తిచేసి ఉండాలి.
అలాగే మినిస్ట్రీ టూరిజం పరిధిలోని సంస్థ నుంచి పాకశాస్త్రంలో BBA/MBA ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ సైన్స్ పూర్తి చేసి ఉండాలి. గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి MBA (టూరిజం అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్) ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
గరిష్ట వయోపరిమితి 28 ఏళ్లు. నిబంధనలను అనుసరించి సంబంధిత వర్గాలకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
నవంబర్ 13, 14వ తేదీల్లో వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించనున్నారు. పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్, క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న అభ్యర్థులు ఈ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అస్సలు మిస్ చేసుకోకండి. పూర్తి వివరాలకు irctc.com వెబ్సైట్ని సంప్రదించగలరు.