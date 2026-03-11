English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Train Meal Suspend: IRCTC అలర్ట్.. LPG కొరతతో రైళ్లలో భోజనాలకు బ్రేక్.. వంట విధానం మార్చాలని ఆదేశాలు!

Train Meal Suspend: IRCTC అలర్ట్.. LPG కొరతతో రైళ్లలో భోజనాలకు బ్రేక్.. వంట విధానం మార్చాలని ఆదేశాలు!

IRCTC Suspend Train Meal Amid LPG Shortage: మిడిలిస్టులో జరుగుతున్న యుద్ధం కారణంగా ఇప్పటికే పలు హోటళ్లు దేశవ్యాప్తంగా బంద్ చేస్తున్నాయి. ప్రధానంగా కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత ఏర్పడటం, ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్లు కూడా బుకింగ్ పరిమితం చేయడంతో పలు రెస్టారెంట్ల పై ప్రభావం పడింది. అయితే రైల్వే క్యాటరింగ్‌లో కూడా తాత్కాలికంగా ప్యాంట్రీస్ కార్ సర్వీస్ నిలిపివేయనున్నట్లు ఐఆర్‌సీటీసీ పరిశీలిస్తోంది. 
 
ఐఆర్‌సీటీసీ ద్వారా ఫుడ్ టిక్కెట్‌ బుకింగ్ సమయంలోనే ఎంచుకుంటారు. ఎప్పటికప్పుడు రైల్వేలో ప్రయాణికులకు ఈ ఆహారం సరఫరా చేస్తుంది. అయితే మిడిలిస్టులో జరుగుతున్న యుద్ధ నేపథ్యంలో ఎల్‌పీజీ కొరత ఏర్పడిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటివరకు రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లకు మాత్రమే ప్రభావితమైన ఈ ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు రైల్ సర్వీసులపై కూడా పడింది.  

రైళ్లలో ప్యాంట్రీ కార్ సర్వీస్ వండిన ఆహార క్యాటరింగ్ సేవలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయనున్నట్లు ఐఆర్‌సీటీసీ పరిశీలిస్తోంది. మధ్యప్రాచ్య యుద్ధం కారణంగా ఎల్‌పీజీ, సీఎన్‌జీ మొదలైన వాటిపై సంక్షోభం ఏర్పడుతుంది. ఈ కారణంగా ఐఆర్‌సీటీసీ ఈ నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం.   

 అయితే ముందుగా టికెట్లతో భోజనం బుక్ చేసుకున్న ప్రయాణికులకు ఆహారం కోసం డబ్బును కూడా తిరిగి చెల్లించే ప్రయత్నాలు కూడా మొదలెట్టింది. ఐఆర్‌సీటీసీ కీలకవర్గాల ప్రకారం ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ల కొరత కారణంగానే ఈ కిచెన్లు ప్రభావితం అవుతున్నాయి.   

ఐఆర్‌సీటీసీ రైలులోని ప్యాంట్రీ కార్ ప్రధానంగా రీ హీటింగ్ యూనిట్‌ను పనిచేస్తుంది. ఎల్‌పీజీ సిలిండర్లలను రైలులో తీసుకెళ్లరు. ఇప్పుడు బేస్ కిచెన్‌లకు ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ సరఫరా అంతరాయం కలిగింది.   

ఆహారాన్ని ఇలా నిలిపివేయడం వల్ల ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. ఐఆర్‌సీటీసీ  తన బేస్ కిచెన్ ఆన్ బోర్డ్ క్యాటరింగ్ సిస్టం ద్వారా రోజుకు 1.7 మిలియన్ల భోజనాలు అందిస్తోంది.   

ఐఆర్‌సీటీసీ విక్రేతలకు మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ లేదా ఎలక్ట్రిక్ ఇండక్షన్ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రత్యామ్నాయ వంట పద్ధతులను అనుసరించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అతి త్వరలో అమలు కానుంది. ఈలోగా ప్రయాణికులకు ఫుడ్ విషయంలో కాస్త ఇబ్బందులు కలిగే అవకాశం ఉంది.  

 రైల్వేస్టేషన్‌లోని ఫుడ్ ప్లాజాలు, రీఫ్రెష్మెంట్‌ గదులు, పబ్లిక్ క్యాటరింగ్ అవుట్‌లెట్‌లను ప్రత్యామ్నాయ వంట పద్ధతులు ఉపయోగించాలని ఐఆర్‌సీటీసీ సూచించింది. ఎల్‌పీజీ సరఫరా తగ్గితే పరిస్థితి మరింత దిగజారే అవకాశం ఉంది అని రైల్వే సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.

